“Todos los días pido a Dios que no roben más en el Luis Aparicio”: Gerente de Operaciones de las Águilas

julio 26, 2018 - 4:56 pm

¿Hasta cuándo continúan los robos en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo? El gerente de operaciones del equipo, Yurinder Rincón, denunció que la mañana de este jueves se llevaron el cableado de la pizarra, la misma que todos los años es tendencia al momento de entrar en funcionamiento.

Durante el cierre de la Academia Águilas del Zulia, con 98 futuras promesas, Rincón expresó a Noticia al Día: “El robo de los cables ocurrió a eso de las 7:00 de la mañana, de hecho el personal de seguridad persiguió a dos personas. Y hace dos semanas fueron los de las taquillas, que en este momento están inoperativas”.

Subrayó que en conversaciones con el gerente general “Yoyo” Amaro, el doctor Luis Rodolfo Machado y el equipo de mercadeo “siempre sale a flote el tema de los robos (…) Tenemos un equipo de seguridad privado e igual no escapamos de delito del hurto de los cables, equipos, es algo que realmente nos tiene muy preocupados”.

Y la misma dosis recibieron las torres de iluminación. “Tenemos dos sin funcionar, la 6 y 8, porque se robaron todo el cableado. Ese es un trabajo que lógicamente tenemos cuesta arriba, porque tenemos 78 días para el inicio de la temporada y ya estamos contrarreloj”, dijo Rincón.

Pese a los lamentables incidentes, el gerente afirmó: “Sí tenemos ya la planificación de todo lo que debemos hacer, ya el equipo está tomando cartas en el asunto. En este momento el estadio luce como desvestido porque estamos haciendo todas las reparaciones. Queremos entregarle al equipo un estadio en óptimas condiciones y para que puedan jugar a placer”.

Sin embargo, la delincuencia arrebata la tranquilidad al momento de trabajar a favor del béisbol. “Es lo que más nos está haciendo ruido, lo que nos está perturbando (…) Yo me acuesto todos los días pidiéndole a Dios que no nos vayan a robar otra cosa en el estadio. Y todos los días llego y cuando me reúno con el equipo lo primero que pregunto es: ¿Qué se robaron ahora? Te puedes imaginar al nivel dónde estamos. Hoy en conversaciones con el comisionado Marcos Ríos, de la policía del estado, le manifesté nuestra preocupación y me dijo que contara con todo su apoyo, vamos a hablar con el general para que nos autorice hacer rondas diarias y si es posible tener oficiales todos los días para las labores de prevención. Algo que ya es necesario”, aseveró Yurinder Rincón.

La gerencia del club rapaz ya perdió la cuenta de los robos que se han registrado en el “nido”. El pasado 9 de febrero, tres unidades de aires acondicionados desaparecieron del recinto. El gerente de seguridad, licenciado Nelson Domínguez, detalló que el delito se produjo “en el techo de la gerencia de operaciones, al lado del ‘club house’. Cuando prendieron los aires, que no enfriaban, nos dimos cuenta de la situación”.

Se trataba ya del tercer robo en el 2018. Nelson Domínguez recordó un hecho similar a principios de año. “Picaron el candado de un depósito y se llevaron tres decodificadores. Y en otra ocasión fue un cableado”, dijo.

Alberto Daniel Barboza

Fotos: José López

Noticia al Día