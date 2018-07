julio 12, 2018 - 9:41 pm

El excapitan de Inglaterra David Beckham se enfrentó a la hostilidad de sus críticos este jueves, cuando presentó en Miami un proyecto de estadio cuya construcción barrería con el campo de golf de un programa deportivo que beneficia a niños carenciados.

“Hace mucho tiempo que entraba a un lugar sin que la gente me sonriera. No es agradable”, dijo Beckham al centenar de niños, jóvenes y adultos que coparon el Ayuntamiento para oponerse al proyecto urbanístico que el astro inglés y su socio local, el empresario cubanoestadounidense Jorge Mas, presentaron a los comisionados de la ciudad.

“Me pasó una o dos veces en la cancha y no es agradable”, repitió Beckham, quien no fue aplaudido al entrar a la sala. “Espero que se den cuenta de que hago esto por la ciudad de Miami”.

El proyecto de estadio de fútbol, que sería casa de un equipo de la Major League Soccer adquirido por Beckham para Miami, se desarrollaría en los terrenos de un campo de golf público donde la ONG The First Tee entrena a más de 2.000 niños, jóvenes y personas con discapacidades, gratuitamente o a bajo costo, según sus representantes.

Más de 130 beneficiarios del programa, vestidos con camisetas naranja, llegaron al lugar en la madrugada para ocupar todos los asientos destinados al público.

“Sé lo difícil que es a veces sacar a mis hijos de la cama en las mañanas”, dijo Beckham a sus opositores. “Así que traer a sus niños hoy para apoyar un campo de golf sobre el que sienten mucha preocupación significa mucho y sé exactamente el sentimiento que trae”.

El exjugador del Manchester United y Real Madrid recordó entonces su origen humilde y aseguró al público que los niños no serán descuidados.

“Crecí en el este de Londres de una familia de la clase trabajadora”, recordó. “Mi mamá todavía es peluquera”.

Los comisionados de la ciudad de Miami decidirán si preguntarán en referendo en noviembre si el nuevo estadio puede construirse sin previa licitación.

“No hay ningún sitio en Miami que no hayamos considerado”, dijo el socio de Beckham, Jorge Mas, defendiendo la locación elegida. “Permitan que ellos (los votantes) decidan, esta es una decisión para los electores”.

El capítulo en Miami de The First Tee, que ofrece programas para jóvenes en todo Estados Unidos, entrena a más de 2.500 niños y jóvenes al año, incluyendo pequeños con necesidades diferentes mentales o físicas, dijo a la AFP John Moscoso.

“Somos un centro comunitario, no somos sólo un campo de golf”, añadió Moscoso, director de programas de la ONG en Miami. Si se levanta un estadio en este terreno, “estos niños no van a tener dónde ir después de la escuela, y nosotros sabemos lo que pasa cuando estos niños no tienen adónde ir”.

El proyecto de Beckham, llamado Miami Freedom Park, ocuparía 44 hectáreas y contempla varias canchas de fútbol abiertas al público y destinadas a la juventud, un estadio con 25.000 localidades, un parque acuático para niños, un complejo para béisbol, un hotel y otros espacios de entretenimiento.

Rafael Sans, de 13 años, explicó a la AFP que gracias al programa aprendió a ser cortés, con gestos como quitarse el sombrero o dar la mano. “Apoyo eso y quiero defender a The First Tee. No se trata de fútbol contra golf. Aquí se trata de política”.

Según la presentación de Jorge Mas, el Miami Freedom Park significará una inversión privada de 1.000 millones de dólares y representará 44 millones de dólares anuales en impuestos para la ciudad, además de la creación de 11.000 puestos de empleo a lo largo de nueve años.

Antes de asociarse a Mas, Beckham había presentado un proyecto de estadio en un barrio del centro de Miami, que fue abandonado bajo una lluvia de críticas porque carecía de estacionamientos e iba a empeorar el tráfico ya caótico de la ciudad floridana, además de desplazar a sus residentes de bajos recursos.

AFP