Pérez Pirela: “Quienes crítican al gobierno no son “showceros, quienes roban valiéndose de su cargo público si lo son”

julio 27, 2018 - 9:56 pm

Miguel Ángel Pérez Pirela, conductor del programa Cayendo y Corriendo, que se transmite por Venezolana de Televisión, aseguró este jueves que quienes crítican al gobierno no son “showceros” y que quienes roban valiéndose de su cargo público si lo son.

“¿Cómo hace un trabajador que debe todos los días subir desde Vargas a Caracas y debe pagar hasta 100.000 y 150.000 bolívares? ¿Esto hay que decirlo? Claro que hay que decirlo. ¿Es poner a la crítica de moda? No, la crítica no es moda, no es show ni somos showceros los que criticamos legalmente. Showceros son los que roban teniendo cargos públicos, el burocratismo. El pueblo no puede ya ni trasladarse a trabajar”, resaltó en su programa.

Esta es la segunda vez que el conductor del programa Cayendo y Corriendo critica al Gobierno, la primera vez cuestionó la ineficiencia del sistema eléctrico que mantienen al estado Zulia con apagones constantes.

“Ya se pasaron todos los límites compadres y comadres…Quizás en el resto de Venezuela no se sepa lo que está viviendo el pueblo del Zulia, de Maracaibo. Pero 12 horas, 14 horas sin luz, todos los días recurrentes, ya esto está superando todos los límites. El estado Zulia está perdiendo la paciencia”, dijo en una anterior oportunidad.

🎥 [#VIDEO] El conductor de VTV, Miguel Pérez Pirela, volvió a criticar al Gobierno: “Esto es burocratismo (…) el pueblo no tiene ya ni para trasladarse a sus trabajos” #27Jul https://t.co/bkvJ5EfnZ1 pic.twitter.com/yH4WDaqjym — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 27 de julio de 2018



Agencias