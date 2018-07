julio 22, 2018 - 10:00 am

Este es el horóscopo del humor que la sección Las Provocaciones del malvado Luis Fernando te trae esta semana para ti.

Aries

Aries buena semana pa’ vos. En los próximos días vais a conseguir esa medicina que tanto andabas buscando, pero que ya no necesitáis. Sabemos que la vais a bachaquear, tampoco cobréis tan caro, no seáis así.

Tauro

Me da cosa con vos, pero es que eso te pasa por andar con la peleadera, tanto que te lo advertí: Déjate esa mente, cálmate por vida de Dios. Ahí tenéis pues, sin el chivo y sin el mecate.

Géminis

Vais a tener una semana productiva, porque vais a conseguir la harina para esas empanadas que queréis vender el fin de semana, pero pendiente con lo que las vais a rellenar. ¡Deja la maldad pa’ que no perdáis clientela!

Cáncer

Que buen brollo en el que te metieron muchacho, pero es que te vieron. Tanto que se te dijo que le pusieras los vidrios ahumados al carro, pero no quisiste hacer caso. Ahora no te quejéis.

Leo

Pendiente con el jefe de tu mujer anda diciéndole que tienen un viaje de negocios en Margarita, pero vos estáis claro para qué es, sí, por el mismo motivo por el que te llevaste a la secretaria tuya a Mérida hace meses atrás.

Virgo

Andáis en una de que sí y no, pero te no te termináis de decidir a echarle los perros a esa persona, apúrate porque el ex anda cerca y te tumban todo el trabajo y lo que habéis invertido.

Libra

Te vais a quedar esperando esa llamada y vais a andar como novia de pueblo, nadie te mandó a no prestarle atención a la dramática esa que tenías o tenéis de mujer. Hiciste las cosas y no las podéis deshacer como en la computadora.

Escorpio

¡Esa barriga no es tuya! Y razón tenéis, saca las cuentas que en ese momento nada de nada, eso solo es hinchazón por andar bebe que bebe en los depósitos. Bájale dos que la caja ya pasó de 22 millones.

Sagitario

Es hora de salir a hacer ejercicios, pero bien, porque mal gastaste todos esos cobres en pagar un gimnasio para solo ir a tomarte fotos pa’ Instagram. Decídete si vais a seguir o no porque ya está bueno de andar gastando los cobres por gusto.

Capricornio

Báñate con flores, eso sí, llena toda una bañera y te metéis en ella y procura no salir como por dos días pa’ ver si se te quita esa pudrición que cargáis encima. Deja de aguantar Sol que se te va a terminar de dañar el Ph del cuerpo.

Acuario

Un familiar cercano está pasando un mal momento económico pero debes tomar distancia porque te quiere chupar los cobres y vos no sois banco y mucho menos el salvador de nadie.

Piscis

Cuidado con las muestras de cariño exageradas con alguien que siempre ha levantado las sospechas de tu pareja, es decir que te tiene el hambre. Es cierto que hay mala intención por tu parte, pero debes darte cuenta de cuáles son las necesidades que cargáis ahora y no podéis andar de loco.