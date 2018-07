julio 9, 2018 - 12:18 pm

La cuenta de Instagram de la banda española Jarabe de Palo se ha llenado de comentarios en las últimas horas. Esto luego que el vocalista de la banda, Paul Donés, compartiera una imagen de una de sus sesiones de quimioterapia.

“Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está apunto. Pues del mar directo a la sala de onco…Qué pasa! En la isla las cosas van así” escribió Donés a través de la cuenta de la banda, acompañando el mensaje con el hashtagh #jarabecontracancer.

“Mucha Fuerza Pau…como soy creyente rezaré por ti…” y “Ánimo y toda la pasión posible!!! Tú haces que parezca fácil!!!!” fueron solo algunos de los miles de mensajes que recibió el intérprete de “Bonito”.

Fue en febrero de 2017 que el cantante de 51 años anunció en una entrevista que el cáncer de colon que había dado por superado, reapareció.

“Para mí, el cáncer es muy poco importante y no me va a arruinar la vida; en todo caso, me va a matar. Yo sé que el cáncer me va a matar un día y, cuando eso pase, ya está; pero, mientras esté vivo, me interesa muy poco”, afirmó a la revista XL Semanal.

Agencia

Noticia al Día