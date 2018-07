Patricia Velásquez será “La Llorona”

julio 31, 2018 - 12:27 pm

Ya un día fue “La momia” y asustó a más de uno en el cine. Ahora, va por lo mismo en otra cinta de terror que el público verá a partir del 19 de abril de 2019, pero que ya fue presentada en la Comic-Con de San Diego, California. Patricia Velásquez vuelve a convertirse en protagonista del miedo con una adaptación de “La Llorona”, producida por James Wan, director de El Conjuro y de la saga Insidious, y por Gary Dauberman, escritor de The Nun y Anabelle.

La historia ya fue develada: Las risas de unos niños dan paso al llanto terrible de la mujer que ha poblado las leyendas, historias y pesadillas más escalofriantes de los mexicanos.

Este filme está dirigido por Michael Chaves, quien debuta en largometrajes. El realizador tiene en su historial el corto de terror The Maiden (2016), que obtuvo buenas críticas, y la dirección de algunos capítulos de la serie Chase Champion.

Aunque se trata de una leyenda colonial de México, la trama se sitúa en los años 70 en Los Ángeles, donde hay mucha población mexicana y en general de Latinoamérica. La historia se centra en una trabajadora social con dos hijos pequeños que son acechados por La Llorona.

“Yo crecí en México con esa leyenda. Siempre he pensado que era una historia que había que hacer, pero con mucho cuidado. Cuando me propusieron el proyecto me gustó porque el guion está hecho con muchísimo respeto. Es un relato con el que todos los latinos hemos crecido y, aunque pase el tiempo, todos seguimos creyendo en ella”, dijo Velásquez, protagonista de la película, quien comparte roles con Linda Cardellini (Avengers: Era de Ultrón), Sean Patrick Thomas (Juegos sexuales) y Raymond Cruz (Breaking bad).

Hace poco, el portal Bloody Disgusting lanzó en la escalofriante sinopsis: “La Llorona. La mujer que llora. Una aparicion terrorífica, encerrada entre el cielo y el infierno, atrapada en un terrible destino sellado por su propia mano. La mera mención de su nombre ha despertado el terror alrededor del mundo durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en un ataque de celos, lanzándose después al mismo río al mismo tiempo que se ahogaba en su dolor”.

Ahora sus lágrimas son eternas. Son letales, y aquellos que escuchen su llamada de la muerte por la noche están condenados. La Llorona se arrastra en las sombras y atrapa a los niños, desesperada por reemplazar los suyos. A medida que pasan los siglos, su deseo se ha vuelto más voraz… y sus métodos más terroríficos. Ignorando la advertencia de que una madre problemática podría poner en peligro a sus hijos, una trabajadora social y sus hijos son ahogados en un suceso sobrenatural muy realista. Su única esperanza es sobrevivir a la pena de muerte de La Llorona y su ira puede decepcionar los métodos que utiliza un cura para mantener al demonio lejos, en los márgenes donde el miedo y la fe colisionan.

Agencias

Noticia al Día