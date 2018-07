“Para Omar Prieto yo no existo”: Alcalde Alenis Guerrero

julio 18, 2018 - 7:38 pm

En horas de la mañana de este miércoles, el alcalde del municipio Santa Rita de la Costa Oriental del Lago, Alenis Guerrero, denunció durante una sesión especial del Consejo Municipal santaritense, su “exclusión y nulo reconocimiento como autoridad” de dicha entidad por parte de la Gobernación del estado Zulia y su principal figura, Omar Prieto.

Asimismo, Guerrero afirmó: “para los entes regionales yo no existo”, pues en varias ocasiones no he sido invitado, como dicta la ley, a debates para tratar temas que involucran las fallas con el agua potable, electricidad, telefonía y otros servicios, actualmente deficentes, que afectan a la comunidad”.

“En el momento en que fui juramentado por la Asamblea Nacional Costituyente (ANC), me comprometí a trabajar en conjunto con el Gobierno nacional y regional por el bienestar de Santa Rita y, hasta los momentos, son ellos los que no toman en cuenta mi autoridad ni las calamidades del pueblo”, aseguró el burgomaestre.

En pasados días se llevo a cabo una reunión con el Ministro de Energía, Luis Motta Domínguez y Prieto, para instaurar en Estado Mayor Eléctrico, establecer un plan para frenar la desestabilización y nuevos cronogramas de administración de carga en el Zulia, al cual según el alcalde no fue llamado a participar y tampoco se le informó sobre los cambios y decisiones tomadas en dicho conversatorio.

Noticia al Día