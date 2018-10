Palma recomienda giro de 180 grados en política económica para atacar la hiperinflación

julio 9, 2018 - 4:28 pm

El economista y director de Econoanalítica, Pedro Palma, Master en administración de negocios y en Economía, asegura que el proceso hiperinflacionario en Venezuela es uno de los más dramáticos que ha sufrido el mundo en el último siglo.

“Es inaudito que estemos inmersos en este proceso cuando Venezuela hace unas décadas era envidiada ante la tremenda estabilidad de precios que teníamos, la inflación en los años 50, 60 y comienzos de los 70 estaba por debajo de 2 % por año”, dijo.

En entrevista a Anna Vaccarella en el programa En Sintonía deUnión Radio, criticó que el gobierno no esté tomando medidas para frenar ese fenómeno. “Se limita a las bolsas Clap, anuncios de aumento del salario mínimo que no solucionan nada, sino que agrava el problema y no se toman las medidas necesarias para abatir la hiperinflación”, indicó.

“Ya el remedio se conoce y esa cura ha sido aplicada en muchos países latinoamericanos que sufrieron hiperinflaciones, pero lo insólito es que sabiendo esto el gobierno venezolano no aplique esa cura”, subrayó.

Palma detalló que el problema económico se corrige con políticas fiscales, monetarias y cambiarias, desmantelando los controles de precios, medidas contundentes que ya se conocen pero que dentro de ese paquete no está simplemente quitarle tres ceros a lo moneda (con la reconversión) que no solventará en lo más mínimo el gravísimo problema que tenemos”.

Unión Radio