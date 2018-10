Padre Vidal Atencio:”Es importante que los gobernadores y alcaldes se ocupen en el tema de producción”

julio 30, 2018 - 2:00 pm

Este lunes, en el programa Vladimir a la una, asistió el Padre Vidal Atencio, sacerdote católico y periodista quien resaltó el tema del Carnet de la Patria para los venezolanos: “Hay ocasiones que olvido los beneficios del Carnet de la Patria. Yo tengo el mío, pero debería ser una herramienta que mejore y agilice la situación que vive Venezuela”, expresó.

Sin embargo aseveró que tuvo 26 años de vida sacerdotal, donde su opción política lo llevó a identificarse con la obra del comandante Chávez: “Aquí no hay disidencia, los sacerdotes que no vayan con la jerarquía política, no van para el baile”, puntualizó Atencio.

Actualmente la solidaridad es necesaria. La especulación de los precios ha acabado con la estabilidad económica de muchos venezolanos: “Es importante que los gobernadores y alcaldes se ocupen en el tema de producción”.

Por otra parte recordó el tema de la electricidad en el Zulia: “Pronto llegaremos a una estabilización”, aseveró que de tener la oportunidad de ratificar al Ministro de Electricidad, no lo haría.

Noticia al Día