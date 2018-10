Nueve trucos para saber si está enamorado de ti

julio 22, 2018 - 7:13 am

Estos son algunos trucos para saber si ese chico que tanto quieres está enamorado de ti.

1. Te llama sin ningún motivo concreto

Cuando un hombre se ha enamorado locamente no espera cinco días para llamarte sino que se pone directamente en contacto contigo. Si te llama es que quiere escuchar tu voz y no necesita otro motivo para contactar contigo. No te sorprendas por la atención que te brinda. Disfruta y siéntete halagada por su muestra de interés.

2. Él busca tu compañía

Si él te llama y se esfuerza por verte a menudo es un buen síntoma de que está interesado en ti. Si te invita a tomar un café después del trabajo, al cine o a ver unos DVD en su casa significa que quiere conocerte más. No te llama el sábado por la noche como cita desesperada, sino que quiere profundizar más en la relación de pareja. Valora su esfuerzo y acepta el reto.

3. Tiene tiempo para ti

El tiempo es valioso porque entre el trabajo y los compromisos nos queda muy poco tiempo para disfrutar. Sin embargo, si tu chico busca tiempo de dónde no lo hay para estar contigo es porque le importas. Si se va de viaje por trabajo y quiere verte antes, no hay lugar a dudas, le gustas. También si nada más regresar quiere quedar contigo es el reflejo de que está enamorado.

4. Habla sobre ti a sus amigos

Es una manifestación de amor en toda regla. Él quiere incluirte en su vida y sus amigos son una parte fundamental de ella. Así que si aparte de hablar sobre lo atractiva que eres, comenta lo interesante, divertida y magnífica que le pareces, ya te has ganado su corazón. Valora esa confianza que él tiene en ti y acepta quedar con sus amigos.

5. Él quiere conocer a tus amigos

Si quiere quedar con tus amigos significa claramente que quiere mantener una estrecha relación de pareja contigo. Quiere conocerlos para entender otra faceta tuya. Mientras un Don Juan aprovecharía la ocasión para ligar con tu amiga, el chico que está realmente interesado en ti mostrará interés en las conversaciones de tus amigos pero nunca perdiéndote de vista. Muéstrale que la complicidad es recíproca y sigue coqueteando con él.

6. Él mantiene contacto visual

Si tu cita establece y mantiene un contacto visual prologando es porque se siente atraído por ti. Si no hace ningún esfuerzo en mantener tu mirada significa que oculta algo o que no tiene realmente mucho interés. Así que cuando te mire y se te detenga el corazón muéstrale que tú también estás loca por él.

7. Su lenguaje corporal demuestra interés

No solo el contacto visual dice mucho de un hombre sino todo su lenguaje corporal. Pon atención a los pequeños detalles como su posición al hablar contigo. Si mantiene una posición abierta, significa que está cómodo con tu compañía.

8. Contacto físico

Si sales con alguien y notas que él se aproxima y quiere tener contacto físico contigo está muy claro: se siente muy atraído por ti. Hazle saber que tú también estás interesada apoyando tu mano sobre el brazo o acariciándole sutilmente la espalda. Aprovecha cualquier contacto físico para reforzar la idea de que a ti también te importa. No olvides que esta demostración de afecto siempre debe ser respetuosa e íntima.

9. Se interesa por tus aficiones

Un importante indicador de que le gustas es cuando tu chico se interesa por tus hobbies y aficiones. Aunque él no sea un fan del yoga, las películas románticas o el dibujo, si se interesa y te pregunta sobre estos temas que a ti te apasionan, está súper claro, lo tienes en el bote.

Cosmopolitan