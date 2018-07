Novak Djokovic arribó sin sudar a cuartos de final en Wimbledon

julio 9, 2018 - 7:20 pm

No está siendo Wimbledon un torneo que se caracterice por los grandes partidos en el cuadro masculino. Mucho se habla de los bailes que está dando Federer o los paseos que ha ofrecido Nadal, pero a muy poca distancia se encuentra Novak Djokovic, presente también en los cuartos de final sin recibir un solo rasguño.

Karen Khachanov no vio luz ante Novak Djokovic

Novak Djokovic tumbó este lunes a Karen Khachanov por la vía rápida (6-4, 6-2, 6-2) y solamente se ha dejado un set en sus cuatro victorias del certamen. Ahora el nivel sube, se multiplica, y los ojos del balcánico ya se sitúan en Kei Nishikori, el hombre al que tendrá que batir el miércoles si quiere seguir teniendo opciones de salir campeón.

Es inevitable, a veces nos sale por pura ilusión, pensar que los jóvenes talentos del vestuario están llamando a la puerta de la élite. Por supuesto que hay varios muy bien colocados, otros que ya ganan títulos importante y algunos que muestran un talento que es cuestión de tiempo su aterrizaje en el top10. Sin embargo, cuando nos movemos en territorio Grand Slam, la distancia entre peces gordos y pezqueñines se incrementa.

Nos engañó el primer juego, con un break de Khachanov que prometía una actuación estelar. Nos engañó también el segundo, con un contrabreak de Djokovic que prometía una batalla de ida y vuelta muy abierta. Al final no fue ni una cosa ni la otra.

Cerró Novak el primer parcial por ser menos malo. Apenas regaló cinco errores no forzados y le sirvió apretar un poco más los dientes en el décimo juego, allí donde solo los más fuertes aguantan en pie. Se hizo pequeño el ruso, y eso que mide 198 centímetros, quedando tremendamente tocado en lo moral. De aquel golpe no supo reaccionar a tiempo, y eso claro, un ex número 1 del mundo como Djokovic lo aprovecha. Metió la directa en la reanudación y luego simplemente fue remando aprovechando la inercia. Se esperaba, mucho no, muchísimo más de un Karen que había demostrado una relación especial con la hierba durante la primera semana. Quizá demasiado tiempo en pista le castigó hoy ante uno de las raquetas más estables del vestuario.

A estas alturas, lo único que podía impedir a Novak Djokovic avanzar en el cuadro era el tiempo y la falta de luz. El partido de casi cuatro horas entre Anderson y Monfils había retrasado todo el programa y peligraba seriamente que el serbio pudiera cerrar su pase a cuartos de final. Pero ni eso pudo con el de Belgrado. Acelerón con 6-3 como regalo final y billete directo para medirse este miércoles a Kei Nishikori. Hace ya tiempo que el tenis y el carácter de Nole ha ido mejorando cada partido, cada semana, cada torneo. Puede ser Wimbledon el lugar donde vuelva a dar un paso más.

