Nora Bracho: Si se daña la nevera se queda dañada, porque el dinero está destinado a comprar comida

julio 16, 2018 - 10:21 am

Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional, expuso que los nuevos cortes programados en el Zulia son una “aberración”. Aseveró que aunado a este programa de cortes, están los constantes bajones, lo que deja sin aparatos eléctricos a las familias, ya que al dañarse los artefactos, la gente no puede costear el arreglo, porque el dinero que hay es para comer.

Indicó que a muchos no les alcanza para comer, mucho menos para arreglar los artefactos. “Si se daña la nevera se queda dañada, porque todo el dinero está destinado a comprar comida, está destinado a la subsistencia”, dijo la presidenta de la Comisión de Servicios del Parlamento en entrevista con César Miguel Rondón.

Repudió que los zulianos pasen noches o días enteros sin electricidad. “Es insostenible, la gente está saliendo a protestar por las temperaturas, la incomodidad, no hay electricidad y si no hay electricidad no hay agua, telefonías, internet”.

Declaró que “donde uno mete la cabeza hay un problema y una emergencia en nuestro país”, al tiempo que explicó que en “los hospitales públicos no tienen planta eléctrica, las personas están intentando solventar sus problemas, pero llega el punto en que es insostenible y salen y protestan”.

Noticia al Día / Agencias