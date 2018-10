No hay respeto: Robo en la Iglesia San Alfonso de Maracaibo

julio 27, 2018 - 11:15 am

Hampones hicieron de las suyas en la Iglesia San Alfonso de Maracaibo la mañana de este viernes. Se maneja que los delincuentes se llevaron una computadora, camándulas y otros objetos.

Asimismo han ocurrido durante varios años robos y destrozos en la iglesia, donde aproximadamente desde el año 2016, varias unidades de aires acondicionados han sido robadas, por parte de los delincuentes que se han ensañado con la iglesia católica.

“Durante el año 2017 nos fueron robando las distintas unidades de aires acondicionados de los salones parroquiales. Hasta quedar sin aires en las instalaciones. A finales del 2017 nos dejaron sin aire acondicionado la capilla del santísimo, a principio de este año nos desvalijaron los carros de la parroquia”, expresó Gabriel, anterior párroco de la iglesia.

Los delincuentes, fueron ‘silenciosos’ al momento de robar las pertenencias de la iglesia católica. “No hemos podido descansar de una saga de abusos y de robos en esta parroquia. Y frente a las posibles denuncias los cuerpos policiales sólo saben decir que ellos no saben qué hacer, que no se puede buscar a quien no se conoce y no se sabe y frente a esta frustración no queda más que dejarse robar y no hacer nada, es terrible que no podamos buscar nuevos modos de vida”, afirmó el Padre José Ramírez.

Se maneja que muchas de las cosas que se llevaron eran para la venta, ya que con ello se autoayudan para mantener la infraestructura y demás gastos de la iglesia.

Feligreses condenaron la acción y extendieron su llamado a los cuerpos policiales para que refuercen la vigilancia en la zona.

Noticia al Día