Niño murió en Texas tras ser olvidado en el autobús de su guardería

julio 23, 2018 - 3:46 pm

Un niño de tres años murió tras ser olvidado en un autobús en Houston, Texas. El pequeño, identificado como Raymond Pryer, murió el jueves tras ser expuesto a altas temperaturas. El incidente ocurrió después de que el niño y su clase regresaran a su guardería en el autobus. El paseo escolar terminó en tragedia. Al parecer Raymond se quedó dormido y ni el conductor ni la maestra se percataron de que se había quedado en el vehículo.

Cuando el equipo de emergencia llegó, sobre las 7 p.m., los primeros auxilios no fueron suficientes para reanimarlo. El niño fue transportado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El niño estuvo al menos cuatro horas dentro del autobús, cuya temperatura interior al llegar los paramédicos era de 113 grados Fahrenheit, informó Alan Rosen, alguacil del precinto 1 del condado Harris.

En una conferencia de prensa, Rosen declaró que el autobús estuvo estacionado desde las 3 pm, cuando los 28 niños —incluyendo a Raymond— regresaron del paseo escolar al parque Doss, a menos de 5 millas de la guardería.

“Todo parece indicar que el niño se durmió en el trayecto de regreso a la guardería y ni el conductor ni la mujer a cargo del grupo se percataron de que se había quedado adentro después de que todos los demás niños se bajaron”, dijo Rosen.

Según el oficial, en la guardería notaron la ausencia del niño cuando su padre llegó a buscarlo a las 6:30 pm y no lo pudieron encontrar. Fue entonces que lo encontraron en el autobús inconsciente y llamaron a las autoridades. “No me puedo imaginar lo que sintió el padre cuando llegó a recoger a su amado niño y el personal no podía hallarlo”, dijo Rosen. El caso sigue bajo investigación.

“Esta es una muerte que se pudo haber prevenido. Me parece que esto fue un acto grave de negligencia. Es una tragedia, los oficiales que acudieron a la escena están muy tristes”, concluyó Rosen.

People en Español