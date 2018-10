Nadal no entiende que su duelo con Djokovic se terminara de jugar bajo techo

julio 14, 2018 - 2:06 pm

El tenista español Rafael Nadal dijo este sábado que no entendía por qué su partido ante el serbio Novak Djokovic en Wimbledon se reanudó con el techo retráctil de la pista central cerrado.

“No”, respondió secamente cuando le preguntaron si era lógico que el encuentro, en el que cayó derrotado en cinco sets, se reanudara con el techo cerrado.

“Pero no diré nada más sobre esto. Si no, váis a escribir sobre esto, y no quiero”, afirmó el mallorquín de 32 años, que se despidió del torneo londinense sobre hierba en semifinales.

Djokovic, por su parte, atribuyó la decisión al torneo.

“Los organizadores y arbitros dijeron que había que cerrar el techo porque empezamos el partido con este cerrado”, dijo.

“Nos dijeron que teníamos que jugar bajo techo”, insistió Djokovic, que admitió que expresó su preferencia en ese sentido pero alegando que la decisión ya estaba tomada.

“No se lo pedí. Sólo expresé mi opinión porque me la pidieron. Pero si entendí bien, ya habían tomado una decisión”.

Nadal opinó además que su semifinal con Djokovic tenía que haberse disputado antes que la del sudafricano Kevin Anderson y el estadounidense John Isner, dos grandes servidores que estuvieron más de seis horas el viernes dirimiendo su partido, con victoria del primero.

Ello hizo que el siguiente partido empezara después de las 20H00, haciendo casi imposible que estuviera liquidado antes de las 23H00, la hora en que acaban los partidos para que los espectadores no molesten a los vecinos de camino a casa.

‘El programa era un poco ajustado’

“El programa era un poco ajustado teniendo en cuenta que el primer partido era entre dos grandes sacadores”, dijo el mallorquín.

“Sabiendo eso, quizás hubiera sido mejor que nos dejaran jugar primero”, añadió.

El partido de semifinales se suspendió el viernes por la noche, cuando el techo y las luces eran necesarios porque había oscurecido y además llovido.

Sin embargo, este domingo era radiante y el encuentro empezaba a las 13H00 (12H00 GMT), pero no hay de momento una explicación a esta decisión por parte de los responsables del torneo.

Nadal, que desperdició cinco bolas de ruptura en el quinto set definitivo, prefiere las canchas al aire libre, la explicación que suele darse a que nunca haya ganado el Másters, el único torneo importante que se le resiste.

En el otro extremo, Djokovic, con sus 5 Masters, ha sido el mejor jugador en cancha cubierta de los últimos tiempos, un honor que le disputó solo el británico Andy Murray, el único que ha sido capaz de ganarle una final en este torneo que reúne a los 8 mejores del año.

AFP / Wimbledon, Reino Unido