Murió a los 102 años el exorcista y director espiritual del papa Francisco

julio 20, 2018 - 2:17 pm

Los jesuitas de Chile informaron que el padre Carlos Aldunate, exorcista y uno de los directores espirituales del Papa Francisco, murió este miércoles 18 de julio a los 102 años.

Según detalla la agencia católica ACI Prensa, los funerales se celebraron este 19 de julio a las 14 y sus riesgos fueron trasladado al cementerio Padre Hurtado.

La agencia católica revela que el último encuentro entre el Papa Francisco y Aldunate se concretó en el Santuario de San Alberto Hurtado en Santiago de Chile el 16 de enero, en el marco de la visita del Santo Padre al país.

“¡Me alegra ver al padre Carlos! Fue mi director espiritual en el año 1960 durante mi juniorado”, dijo al iniciar el encuentro el Pontífice.

Según informó en ese momento La Civiltá Cattolica, el Papa compartió el consejo que le dio Aldunate y que nunca olvidó: “Carlos era bedel (auxiliar) y era… el rey del sentido común. Aconsejaba espiritualmente con mucho sentido común. Una vez, me acuerdo que fui a verlo porque estaba con mucha rabia contra una persona. Quería decirle cuatro cosas, decirle esto no va, eres esto y esto. Él me dijo: ‘¡Cálmate! ¿En serio quieres romper con él desde el saque? Prueba otros caminos’. Ese consejo no lo olvidé nunca y le agradezco ahora por esto”.

La agencia, además, confirma que Aldunate ha realizado exorcismos y, desde 1975, se ha dedicado a dar retiros y cursos de espiritualidad en Chile y el extranjero. Fue además iniciador de la Renovación Carismática en Chile durante la década de 1970.

Aldunate es autor del libro “El demonio, doctrina y práctica católica”. En una entrevista concedida al Portal Luz en 2011, Aldunate explicó que hizo exorcismos “por la necesidad de las personas, es claro. Si uno sospecha que una persona necesita un exorcismo, entonces toma el teléfono y llama al obispo para pedir autorización”.

Aldunate solía explicar que hacer exorcismos “es una obligación de caridad. Muchos sacerdotes no lo hacen por falta de experiencia o porque no se les ocurre. No sé cómo sea la formación del clero en esto hoy en día”.

El cura nació en Santiago de Chile el 16 de mayo de 1916. Fue ordenado sacerdote en Argentina el 23 de diciembre de 1944. En 1948 obtuvo un doctorado en Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Además, apunta ACI prensa, fue rector del seminario jesuita de Chile y de varios colegios en el país. También fue profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad del Norte, de la que también fue rector.

Infobae