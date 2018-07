Motta Domínguez: “No tenemos la energía suficiente en el Zulia”

julio 18, 2018 - 9:49 am

El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, emprendió este martes 17 de julio un recorrido por las subestaciones (S/E) Las Peonías y Punta Iguana I y II, para supervisar los trabajos para recuperar la estabilidad del sistema eléctrico del Zulia.

Desde el aeropuerto internacional La Chinita emprendió el recorrido sobrevolando la región. En una previa reunión con los periodistas, Motta Domínguez afirmó que la demanda eléctrica en la región alcanza los 1.600 Mw, poco más de la mitad de los 3.000 megavatios que se consumía en 2016.

En ese mismo hilo, rechazó la opción de que el estado se pueda independizar del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Señaló que el déficit de generación alcanzó los 850 Mw y aún con la recuperación de estos, e incluso la creación de las dos nuevas termogeneradoras aprobada por el presidente Nicolás Maduro, no sería posible una autonomía eléctrica para el Zulia y solo estaría más ‘holgado’, pues debe permanecer interconectado al SEN, en caso de emergencia.

La primera parada fue la S/E Las Peonías. Desde allí, negó que se pueda aplicar un Plan de Administración de Cargas (PAC) en el estado, debido al debilitamiento actual que sufre el sistema, producto de los actos vandálicos y aseguró, haciendo hincapié: “No es un mal servicio, es producto del sabotaje”.

“No tenemos la energía suficiente porque estamos dejando de transmitir energía desde la Costa Oriental porque nos quitaron 7 cables y la generación que tenemos en Termozulia o que puede dar Ramón Laguna o Rafael Urdaneta la estamos distribuyendo en 21 municipios y 400 circuitos”, puntualizó.

Ante esta situación, Motta indicó que “realmente se nos dificulta que se cumpla el PAC de una forma pragmática y adecuada, sino de acuerdo a una situación, al día”, precisó, días después de haber anunciado, en su llegada al Estado Mayor Eléctrico del Zulia, que se haría un cronograma con cálculos hechos con base a la generación de cada municipio zuliano, su cantidad de consumo y los circuitos, que sería publicado en la prensa, a más tardar, el viernes 13-J.

Por ello, pidió paciencia a los zulianos. “Sé que es difícil, que es un gran sacrificio pero este sacrificio es por culpa de aquellas personas, con intenciones políticas o no, cortaron hoy el cable y destruyeron toda la estructura que le cuesta al país, no solamente mucho dinero sino también muchas horas y hombres de trabajo y sobretodo el malestar del pueblo zuliano”, expresó.

Desde las S/E Punta Iguana I y II, Motta sostuvo que actualmente “no tenemos el control del sistema debido a los cortes y al sabotaje, solamente controlamos la poca generación que tenemos ahorita de 350 Mw que está en la parte occidental que la está dando las S/E Termozulia, Ramón Laguna y Rafael Urdaneta, ahorita se va a incrementar otra vez con la entrada de la S/E Timoteo e igualmente con Termozulia I”, afirmó en la supervisión de las obras.

Comparó la presente crisis con la vivida años atrás con los niveles de sequía que presentaba el Guri. “Cuando estuvimos con la crisis del Guri, que fue una crisis mucho más grande que esta, sacábamos una publicación semanal donde se establecían las horas. ¿Por qué no se puede hacer eso en este momento? Porque en aquel momento teníamos el sistema eléctrico zuliano estable y podíamos cortar y poner donde nosotros quisiésemos, pero ahora no”, dijo.

Aseguró que la demanda eléctrica se alimenta de “solamente una fuente, es la única”, y al presentarse cualquier tipo de eventualidades, como climáticas por ejemplo, se hacen los cortes para prevenir que el sistema eléctrico del Zulia se apague por completo.

Sobre ello, indicó que la duración de los cortes será variable y se comportará de acuerdo al consumo de cada localidad zuliana. “El PAC no lo podemos administrar porque hay municipios como por ejemplo Maracaibo, San Francisco y Cabimas, que consumen más energía que municipios hacia el sur y la distribución que tiene que hacer Corpoelec no puede ser por igual. No le podemos quitar 4 horas a Maracaibo como se la podemos hacer a otro”, explicó.

El ministro para la Energía Eléctrica rechazó los actos de sabotaje que, refirió, han conllevado a la actual crisis eléctrica, sostenida desde el 23 de diciembre del año pasado. “No entiendo cómo nadie se dio cuenta”, dijo, sobre los actos vandálicos en la S/E Las Peonías, donde precisó que cortaron una extensión de 15 metros de cable con un grosor considerable que, en total, tiene un peso de 450 kilogramos, equivalentes a casi media tonelada.

Mientras inspeccionaba el avance de las obras, reiteró que el sabotaje se hubiese cometido 3 veces: A finales de noviembre y otras dos en marzo. Destacó que alrededor de 73 detenidos y 7 fallecidos es el registro que se tiene sobre los responsables de los actos vandálicos.

Pero los frentes de trabajo siguen siendo la luz al final del túnel para Motta Domínguez. El ministro reiteró que las soluciones se están ejecutando con las labores para reconectar los cables de 230 KVA cortados y las obras civiles para la reincorporación del cable sublacustre, los generadores 4 aportados por Pdvsa que activarán las máquinas en la Planta Ramón Laguna y la puesta en marcha, para el 10 de Agosto, de Termozulia I.

