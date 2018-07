Modo incógnito de YouTube ya está disponible para Android

julio 10, 2018 - 3:18 pm

Después de haber iniciado las pruebas en mayo pasado, YouTube ha lanzado oficialmente el Modo Incógnito para todos los dispositivos Android.

Esta modalidad te permite navegar de forma privada. El Modo Incógnito deshabilita el almacenamiento tanto del historial de los videos que has visto como de tus búsquedas. Con esto, ya puedes prestarle tu smartphone a quien sea sin miedo a que descubra lo que has visto o buscado, pues no quedará registro de dicha información en el dispositivo.

Esta forma de navegar es muy similar a como se usa en Chrome, pues incluso te aparecerá el mismo ícono del sombrero con lentes que usa Google para indicarte que el Modo de Incógnito está habilitado. Al encenderlo en tu Android, la app te indicará que has activado esta modalidad.

Sin embargo, YouTube también te advertirá que el historial de búsquedas y de videos vistos podría aún ser visible para tu empleador, escuela o proveedor de internet. De esta manera, la app te hace saber las limitantes de la modalidad.

Vale la pena ahondar en este punto. El Modo Incógnito solamente sirve para que la información del historial de YouTube no se quede almacenada en tu Android. No obstante, los sitios web que visitas suelen pasar a través de tu proveedor de internet, la red de tu trabajo o escuela, por lo que son aún rastreables por estas vías.

Otros aspectos que cabe mencionar es que, al usar el Modo Incógnito, también se desactivan las funciones sociales de tu cuenta de usuario. Asimismo, no servirán las pestañas personalizadas como Suscripciones, Biblioteca, Bandeja de entrada o Buscar. En el Modo Incógnito, solo podrás acceder a los feeds de Inicio y Tendencias.

La modalidad se activa pinchando tu imagen de perfil en la esquina superior derecha y luego en el menú de “Cuenta”. Para desactivarlo, ahora pincha el emoji del sombrero con lentes que ha sustituido tu imagen de perfil. También hay una opción para que se apague de forma automática después de un cierto período de tiempo.

Como suele ocurrir con las nuevas funciones, hay que actualizar la versión de la app en nuestro dispositivo Android. La última versión de YouTube ya está disponible en Google Play. Descárgala y empieza a disfrutar tus gustos culposos libre de remordimientos.

Hipertextual