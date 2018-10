Mira la celebración lésbica de Alison Van Uytvanck con su novia en Wimbledon

julio 8, 2018 - 5:35 pm

La belga Alison Van Uytvanck, quien eliminó a la campeona defensora, Garbiñe Muguruza, avanzó a los octavos de final de Wimbledon tras vencer a Anett Kontaveit, y lo celebró con un gran beso con su novia. Fue un momento histórico vivido en La Catedral del Tenis y en la historia del deporte.

Al finalizar el encuentro, la actual 47 de escalafón femenino se acercó hasta donde estaba su pareja Greet Minnen, quien también es tenista, y le dio un beso en frente de los presentes en la cancha 12. El hecho llamó la atención, no sólo por su espontaneidad, sino por el contexto de un torneo que se caracteriza por ser el más conservador en el ámbito tenístico.

Recordemos que la jugadora había denunciado hace un par de meses que fue víctima de bullying por parte de sus colegas cuando reveló su condición sexual. “No tengo por qué esconder nada. Nadie debe tener miedo o justificarse por su orientación sexual”, sostuvo.

La belga explica sobre su festejo

Van Uytvanck explica su celebración: “Decidí hacerlo público y no mantenerlo en privado porque soy feliz, no importa si es con un hombre o una mujer. No hay que tener vergüenza, quiero ser libre. No tengo ninguna enfermedad”.

Finalmente, la belga había revelado en marzo abiertamente su homosexualidad hizo un llamado. “Salí porque me sentía bien. Soy realmente feliz con Greet. Me entiende a mí, entiende el juego porque es como yo, calienta conmigo por las mañanas. Es muy agradable y tenemos una gran conexión. Lo único que espero es que la gente joven tenga confianza para hacer lo mismo que nosotras”, cerró Alison Van Uytvanck.

Alison Van Uytvanck talking about coming out as a gay tennis player. This is important guys 🌈 video from Wimbledon YouTube pic.twitter.com/VDJslFjrnk — James 🇧🇪 (@P2Hags) 6 de julio de 2018

Noticia al Día/Agencias