Mira estas 10 razones por las que no debes confiar más en tu pareja

julio 3, 2018 - 6:30 pm

La confianza es uno de los pilares de cualquier relación de pareja. Cuando no hay confianza entre dos personas es muy difícil que se construya una relación sana y duradera, pues las dudas conducen a los malentendidos y al sufrimiento.

Hay algunos hombres que dirán lo que sea con tal de conquistar a una mujer y las mentiras pueden ser su principal herramienta. Estas son algunas razones por las que ya no deberías confiar más en él:

1. Cuando cuenta tus secretos

Confiaste tanto en él que le compartiste algunos de tus secretos y ahora los ha divulgado con algunos de sus amigos o con su familia. ¡No le importa tu privacidad y eso es una falta de respeto hacia ti!

2. Cuando se enfurece y te grita

Pierde la paciencia por cualquier situación y como no controla sus emociones te hace escenitas por todo, hasta porque alguien más te saluda o te envía mensajes.

3. Cuando no respeta tu tiempo ni tu espacio

Cuando le dices que no puedes verlo por alguna razón, él parece no escuchar y se aparece en tu lugar de trabajo o en el lugar donde te reuniste con tus amigas. Tampoco debes confiar en él cuando insiste en revisar tu teléfono móvil para saber a quién le llamas, a quién le escribes, y no conforme con eso, quiere saber la contraseña de tus redes sociales.

4. Cuando no quiere hablar contigo

No debes confiar más en él si no quiere platicar contigo de cómo te sientes en la relación, y si cada que sacas el tema se siente incómodo y te esquiva es un gran motivo para dudar de su honestidad.

5. Cuando miente constantemente

Sabes que no está siendo sincero contigo porque lo has cachado en algunas de sus mentiras pero te dice otra para taparla y así sucesivamente.

6. Cuando te critica

Si a él le encanta hacerte sentir menos al criticar tu imagen, tu peso o tu estilo, no es un hombre de fiar; es un patán.

7. Cuando es interesado

Tal vez ya te has dado cuenta de que te habla o te envía mensajes cada que quiere conseguir algo de ti, casi siempre es cuando quiere tener sexo.

8. Cuando es violento

Si un hombre te habla con groserías o te humilla, definitivamente ya no debes confiar en él y debes dejarlo.

9. Cuando no se ven a menos que él quiera verte

Tú eres la que la mayoría de las veces lo invita a salir, hace planes para que estén juntos, pero él sólo te ve cuando se le da la gana.

10. Cuando te sientes incómoda

Muy dentro de ti sabes que no estás cómoda en esa relación. Confía en ti, en tu instinto y quiérete mucho, y sobre todo pregúntante: sin confianza, ¿para qué quieres estar con él?

Soy Carmín