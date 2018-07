Megan Al Abdala, actriz de la serie “Carolay” debuta en las grandes pantallas

julio 18, 2018 - 10:09 am

Es la joven chica de las redes sociales que ahora salta a la televisión. Megan Al Abdala tiene 16 años y un futuro prometedor en las grandes pantallas, sobre todo como actriz. Estudia sexto año de bachillerato y celebra, además de su éxito como influencer en Instagram, su incursión en las series musicales.

Ya había hecho teatro y algunos espectáculos sobre las tablas, pero su personaje en “Carolay” es sin duda, el trampolín que la dará a conocer en el público venezolano. La producción grabada en Maracaibo, para Venevisión, representa el debut de la joven como una artista versátil que baila, canta y emociona dándole vida a Ácida, hija de “La Reina” (Diana Patricia La Macarena) en la ficción.

“El proyecto me ha permitido conocer mis capacidades. Como actriz juego con este rol, lo voy formando, conociendo el guión a profundidad. Se me dan muy bien las expresiones faciales. Tengo un director maravilloso, Oduver Cubillán, que me va guiando en cada escena”, aseguró la chica que ya obtuvo su pase directo a la segunda temporada.

Pero Megan también tiene otros planes en el mundo del entretenimiento. Desea es estudiar diseño de modas en New York, aunque al mismo tiempo quiere aplicar en París. Su inspiración viene del diseñador Douglas Tapia, ella lo considera su maestro. Ha recibido algunas clases del modista en su galería de moda, despertando ese talento con los dibujos y el conocimiento de telas y texturas.

La fashion blogger agregó que su meta en los medios apunta hacia producciones extranjeras. Quiere Netflix, “aprovechando que hablo inglés fluido. Haré casting en New York”.

Su familia es su mayor apoyo. Su madre, quien fue reina de belleza y su hermana, modelo desde pequeña, son quienes la impulsan a seguir. “A mi papá también le gusta que yo sea feliz con esto y sé que siempre estará para ayudarme”. Culminó la reciente actriz.

