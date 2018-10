Médicos y enfermeras del Seguro Social de Sabaneta se van a paro

julio 2, 2018 - 9:28 am

Médicos, enfermeras y personal administrativo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Sabaneta, Maracaibo iniciaron este lunes 2 de julio un paro para exigir aumento salarial y la dotación de equipos, insumos y medicinas en el hospital.

Sulma Linares, jefa de reclamo del sindicato del Seguro Social, manifestó que en el centro asistencial no está dotado de insumos para poder atender cualquier emergencia “aquí no podemos prestar los primeros auxilios porque no tenemos medicamentos”, sentenció.

También exigen que sean incluidos como en los demás hospitales de la región en la entrega de las cajas CLAP.

Por su parte, la enfermera Nelly Josefina Ávila dijo “700 mil bolívares no es sueldo para una enfermera (…) estamos aquí por vocación hacemos guardia de 24 horas para poder venir una vez a la semana”.

Mencionó que aparte de no contar con insumos médicos la infraestructura de la institución está deteriorada, situación que genera malestar e incomodidad.

También afirmó que se han quedado sin personal porque se han visto afectados por la falta de efectivo o porque han renunciado para irse del país aprobar suerte.

Piden a las autoridades regionales a tomar medidas necesarias para poder brindar un servicio de calidad a los pacientes.

Noticia al Día

Foto: José López