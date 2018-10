En el hospital General del Sur “se oye un quejido, se oye un lamento”

julio 30, 2018 - 10:07 am

Los trabajadores del Hospital General del Sur Doctor Pedro Iturbe denunciaron las condiciones en las que tienen que trabajar día tras día y que no reciben respuestas de las autoridades competentes, así como de su propio director. Es por ello que en la mañana de este jueves realizaron una protesta y en medio de ella mostraron las condiciones de su lugar de trabajo.

Los trabajadores aseveraron que en estos momentos les funciona la planta eléctrica porque el familiar de un paciente donó el gasoil para que pudiese funcionar. Sin embargo, son muchas las penumbras que los pacientes y ellos como ente hospitalario les toca atravesar.

Ascensores

Denunciaron que cuentan con un solo ascensor para toda la demanda del gran hospital. Una enfermera acotó que este no funciona siempre y provoca que pacientes en grave estado suban escaleras.

La madre de un niño de siete años recién operado confesó que su hijo tuvo que subir varios pisos para ir a su habitación.

Banco de sangre

“No hay sangre” exclamaron los hematólogos, quienes explicaron que si los pacientes llevan sus donantes, ellas de igual forma no pueden proceder a realizar la extracción de sangre porque no cuentan con las bolsas. “Esas bolsas cuestan de Bs. 40 a 50 millones”.

Mientras realizaban las declaraciones, una anciana padecía a las puertas del banco de sangre por tener la hemoglobina en 6 y sus hijas no contaban con el dinero para comprar la bolsa, ni sabían dónde podían encontrarla.

“Cuando los pacientes me llegan cruzo los brazos porque no tengo como ayudarlos. Les muestro las neveras, para mostrarles que no es que no queramos atenderlos”, aseguró la hematólogo, quien además comentó que quisiera que los gobernantes entendieran que cuando los pacientes acuden al hospital es por necesidad y que “es profundamente doloroso no poder quitarle su malestar físico” confesó.

Departamento de historias médicas

Las trabajadoras de este departamento, que no quisieron identificarse, aseguraron que asisten para cumplir el horario pero no tramitan historias médicas porque no tienen condiciones para hacerlo.

El espacio donde se encuentran los grandes estantes está completamente a oscuras, sin aire acondicionado, sin papelería ni bolígrafos. “Aquí no hay ni agua para nosotras”.

Explicaron que están en esas condiciones desde hace meses y que los doctores ven a los pacientes en las consultas sin historias médicas.

Cocina

Las cocineras señalaron la suciedad en los pisos “porque no hay nadie que limpie”, la falta de refrigeración de la instalación y de higiene; puesto que denuncian la cercanía que tienen con la morgue del hospital. Este queda diagonal a la cocina y “se presta a contaminación”.

La morgue

Uno de los asistentes de la morgue del hospital aseguró en el momento de nuestra visita estaba limpio y descontaminado porque hace un par de días “explotó un muerto” y el olor provocó el desalojo del personal de la cocina.

Basura

La asistente de farmacia del hospital llevó a nuestras cámaras a recorrer un largo pasillo en exteriores donde, al final de este se encuentra un terreno repleto de deshechos quirúrgicos “completamente contaminante para nosotros” aseguró. Este vertedero se encuentra a unos cuantos pasos de la cocina del hospital.

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día