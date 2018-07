julio 4, 2018 - 4:27 pm

Hoy decidí ponerme mis zapatos de gamuza color mostaza que tanto me gustan. Vestí diferente y ejecutiva para entrevistar a un alto directivo de la Alcaldía de Maracaibo, en horas de la tarde. Sin embargo, a las 9:00 de la mañana, sin carro y con muchas pautas de política, el jefe de redacción me asignó ir a la Alcaldía de Maracaibo, subir y bajar el ascensor y traerle una nota digna para principal.

Recogí mi cabello, me fui en cola para la Alcaldía . Llegué y me senté al lado de una señora en la oficina de servicio ciudadano. Como no me quiso responder nada, me dirigí al museo de arte gráficas Luis Chacón, vi a un grupo de personas, como en una especie de charla, nada interesante, y me retiré.

Pasé por el Concejo Municipal y pregunté por algún concejal, me dieron el dato que en el piso séptimo estaban todos reunidos en concejo. Me registré rápido en la entrada y en vez de subir por el ascensor, decidí subir los peldaños para averiguar de dónde venía una extraña gotera.

¡BINGO! Al subir, me fui enterando que uno de los obreros rompió una importante tubería del baño del quinto piso, mientras limpiaba con una mopa. “Eso ya debía estar dañado porque yo le di suavecito”, alegaba el asustado hombre mientras tenía a todo el personal de limpieza secando y sacando agua de las escaleras piso y ascensores.

Entendí la gravedad de la situación a medida que fui subiendo, la gotera se hacía chorro que caía del techo y grandes charcos impedían el camino de las personas que acudieron al ente municipal.

Empecé a preocuparme por mis zapatos, los miré y comprobé mi temor: empapados de agua. Respiré y seguí subiendo mientras sentía la humedad en mis dedos de los pies. Cuando finalmente estuve en el piso siete, corroboré que efectivamente había una sesión de concejales que no empezaba todavía.

Intenté ingresar al salón, pero me avergonzaban mis zapaticos empapados y que hacían ruido al caminar por el agua. Decidí no entrar y observar al personal de limpieza mientras “coleteaban” agua del ascensor. “No se puede bajar por aquí, mi reina, anda por las escaleras”. Traté de hacer caso omiso para evitar mojar más mis zapatos pero no tenía opción. Mis compañeros me esperaban abajo.

Bajé sin problemas los primeros dos pisos, al llegar al quinto noté la presencia multiplicada de hombres y mujeres recogiendo agua con palas y cepillos. “Si trabajamos todos en equipo terminamos rápido”, dijo uno mientras pasaba lampazo detrás de mí.

Al llegar al cuarto piso, el agua formaba lagunas. Uno de estos notó mi pánico en el rostro y dijo “Si quieres te cargo”. Yo fui la primera sorprendida por aceptar aquella propuesta sin titubeos y bajé hasta el segundo piso en los brazos de un joven caballero que me rescató cual río de lava en un videojuego. Agradecida y un poco apenada por los curiosos que observaban, bajé y salí apresurada de la institución en busca de piso seco y de otra cola, de regreso a mi trabajo.

Freydalí Pimentel

Noticia al Día