julio 4, 2018 - 3:51 pm

Expertos aseguran que 10 minutos de risa equivalen a 30 minutos de bicicleta

En tiempos de dificultades hay que buscar buenas alternativas para vivirlas con tranquilidad y equilibrio, ya que sirven como terapia para superar la crisis en todos los ámbitos.

Mantener el buen humor en momentos de crisis, es fácil de decir, difícil de hacer, pero no imposible. En la actualidad muchas personas buscan reír artificialmente hasta producir un verdadero ataque de risa que termine en carcajadas, las cuales son muy beneficiosas para la salud. Expertos aseguran que 10 minutos de risa equivalen a 30 minutos de bicicleta.

“Si podemos reírnos de algo, podemos vencerlo”, dice Alejandro Angelini, maestro de comediantes, en su libro “Comedia Zen”, “Al reírnos de algo, ese algo pasa de ser un objeto de temor a un objeto de risa; eso de lo que nos reímos pierde gravedad. El objeto del que nos reímos deja de tener poder sobre nosotros”, afirma el especialista.

Reírse no significa no sufrir, no pasar momentos de angustia ante las cosas malas, sino poder sobrellevarlo, procesarlo y seguir adelante, es deslindarse en forma eficaz del pequeño proceso de duelo que cada dolor cotidiano implica.

Es importante fomentar las relaciones con el círculo más íntimo en momentos de crisis, no quedarse estancado, mantenerse activo, tomar decisiones, moverse hacia las propias metas y tratar de no ver cada crisis como un obstáculo insuperable, algo común en situaciones extremas. Aceptar que el cambio, para bien o para mal, es parte de la vida y tomar la tragedia personal como un viaje de autoconocimiento, sosteniendo una visión positiva sobre uno mismo, fomenta la capacidad de superación.

Reír ante la adversidad es, en esencia, aceptar su lado positivo, o su lado inusual, o su lado absurdo y dejarlo ir, pero no es una negación de los problemas; muy por el contrario, se reconoce que hay un problema, pero de un chispazo enriquece la percepción y revela un aspecto positivo, oculto u olvidado, de la situación.

¿Es bueno reírse de la desgracia propia?

Reírse de la desgracia propia no solo es posible. Muchas veces, es necesario. Inclusive, es un proceso natural que lleva a cambiarle a algo su lugar en nuestro mundo. Nada se ve de la misma manera después de haber podido reírse, aún de lo más oscuro.

“El humor no se resigna, desafía”, explica el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en su libro de 1927 en la materia, “Implica no solo el triunfo del mí, sino también del principio del placer que así encuentra el medio para afirmarse a pesar de las realidades externas desfavorables”.

Enfrentarse con humor a un drama no tiene por qué interpretarse, si se ha dejado pasar el tiempo de duelo, como una frivolidad o tomarse el asunto a la ligera.

La risa se hace hoy más necesaria que nunca, y esbozar en estos momentos una sonrisa o apostar por el buen humor es muy recomendable, pues un estado de ánimo positivo siempre ayuda a distanciarse de la realidad e interpretarla desde la perspectiva menos dañina.

Una carcajada activa más de 400 músculos

El humor se expresa a través de la risa y con la carcajada se libera tensión, al mismo tiempo que se activa un estado de relajación. Una sola carcajada puede movilizar, según indican los psicólogos expertos en terapias de la risa, más de 400 músculos. Todo ello produce un sentimiento de bienestar personal, que es altamente contagioso en el entorno desde las neuronas espejo, fortalece el corazón al acelerar el ritmo cardíaco; alivia las digestiones, porque agita el hígado y órganos digestivos; mejora la respiración, por el efecto de la ventilación e incrementa el sistema inmunológico ante amenazas como las alergias o la gripe.

Diferentes estudios concluyen que reír es positivo en casi todos los ámbitos. El humor ayuda a soportar el dolor y superar enfermedades, de ahí que muchos hospitales lo potencien entre sus pacientes y formen al personal para que propicien las sonrisas.

Reír y mantener un buen sentido del humor, nos da la oportunidad de vivir, sentir y disfrutar del momento, preocupándonos menos de los falsos problemas que tanto nos angustian y solucionando los problemas reales. Así pues, cuanto más conectados estamos a la risa y la carajada, afrontamos mejor las dificultades.

Y para que desde ya se sume a esta ola de carcajadas le dejamos es vídeo para que ría, tanto o más, que sus protagonistas.

Luis Fernando Herrera

Foto: Mysol Fuentes

Noticia al Día