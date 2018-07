Marypili Hernández: Gobierno de Maduro está de espaldas a la realidad que está viviendo el ciudadano

julio 26, 2018 - 6:45 pm

La exministra chavista, Marypili Hernández, lamentó la falta de preocupación del actual Gobierno Nacional con respecto a la situación que viven los venezolanos.

“El Gobierno de Maduro es peor que uno centralista, está de espaldas a la realidad que está viviendo el ciudadano”, resaltó.

En este sentido, aseveró que las reiteras manifestaciones que se viven a nivel nacional, son un llamado por parte de la ciudadanía exigiendo respuestas reales y contundente a la crisis que vive la nación petrolera.

“Las manifestaciones de enfermeras, bomberos, campesinos, te dice que esto no está bien. No es la derecha ni el imperialismo, es la gente para la que estás gobernando y la respuesta no puede ser solamente que estamos en guerra económica”, expresó.

De igual manera, consideró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se convirtió en una tolda “estalinista” al pretender imponer a dedo a los miembros de la dirección de la organización política del partido.

“Cuando te digo que es un partido estalinista me refiero a que el centro direccional lo decide todo. En este país existen 14.742 Ubch (Unidades de batalla Bolívar Chávez) que están organizadas. Cómo es posible que a esas Ubch le digan desde Caracas qué es lo que tienen que hacer, eso es demasiada soberbia, no es el partido que formamos ni la Constitución que escribimos”, manifestó.

Con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), opinó que desde su instauración a mediados del 2017, “no ha hecho lo que le correspondía hacer”, sino que por lo contrario, han “usurpado la voz de los venezolanos”.

Efecto Cocuyo / Sumarium