julio 18, 2018 - 3:14 pm

La periodista cultural, Marlene Nava, realizó un llamado al secretario de Cultura Wolfgang Viloria y a las autoridades competentes de la ciudad, ante la precaria situación de salud que actualmente presenta la maestra y emérita del Teatro Nacional, Inés Laredo.

Al respecto, Marlene expresó que todos los culturosos, amigos, familiares, e incluso las grandes casas de teatro de Maracaibo, deberían conocer y atender la grave situación de salud que afecta a Laredo; sobre todo por las enseñanzas que la maestra ha dejado, y su reconocida labor en el movimiento teatral venezolano.

“No es posible que siendo ella quien despertó el mundo del arte y el teatro en Maracaibo, no se conozca ni se haya dado importancia a su situación de salud”, comentó Nava.

Ante esto, destacó que Inés no ha recibido ningún tipo de atención médica, por lo que aseguró que no ha podido ser atendida debido a la falta de insumos médicos y condiciones desfavorables en los centros asistenciales de la ciudad; además, el seguro de la Universidad del Zulia no está en funcionamiento, en tanto, la periodista pidió encarecidamente al estado el apoyo humano y solidario que hoy necesita la artista venezolana.

“Ella no tiene familiares aquí, pese a ello no han querido atenderla, ella está sola, es muy vulnerable, yo le pido al estado que le brinde las atenciones médicas que necesita para que al menos pueda morir en paz y dignamente”, manifestó Marlene.

Con su lucha y pasión por el arte, Inés Laredo se convirtió en la máxima representante de la cultura venezolana, que inspiró la fundación del teatro en Maracaibo, reconocida por sus grandes proyectos, como la creación del teatro llamado Sábados en la Universidad del Zulia, la obra la Zapatera Prodigiosa, y su participación en la radionovelas de la emisora Ecos del Zulia, entre muchos otros.

La formación de grandes personajes del teatro se debe al honor y mérito de esta imponente figura cultural, por lo que hoy, Marlene Nava, como una de sus fieles amigas clama un grito de auxilio a los entes gubernamentales para atender, en corto plazo, la delicada situación de salud que padece Inés.

Noticia al Día