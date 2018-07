Luis Vicente León: Ningún proceso hiperinflacionario es eterno

julio 29, 2018 - 8:38 pm

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que el proceso hiperinflacionario por el cual atraviesa el país, carece de permanencia en el tiempo.

A su juicio, todos los eventos de hiperinflación que se han vivido en el mundo, terminan “tarde o temprano” en un cambio de modelo económico dirigido hacia la apertura internacional. “La hiperinflación es de las pocas cosas que en economía se pueden considerar insostenibles”, puntualizó.

En este sentido, alego que “la hiperinflación es virulenta y aunque al principio parezca manejable, el crecimiento exponencial e inevitable de los precios lleva a que la situación sea insoportable”, lo cual en algún momento, desenlaza un irrefutable cambio económico.

“No es lo mismo manipular una inflación de 100% mensual a una de 1.000.000% mensual y no hay forma que la primera no derive en la segunda si no se producen los cambios económicos indispensables”, aseveró en un artículo publicado en el diario El Universal.

Con respecto a los anuncios recientes del gobierno nacional, en materia económica, León considera que “no parecen todavía encaminados a la solución real del problema, al menos en la parte concreta de los mismos. Es cierto que ejecutan una reconversión monetaria, un paso necesario pero no suficiente cuando no viene acompañada por la racionalidad global. Quitar tres ceros o el exótico cinco impar no apaga la candela. Lo que tiene que quitar es el modelo primitivo que la causa”.

El economista ve como un signo positivo la disposición mencionada por el presidente Maduro de debatir la posibilidad de abrir el mercado cambiario. “No sé si eso se concretará en breve. La verdad es que van varias veces que se habla del tema y no termina en nada. Pero si ocurre, es sin duda una buena noticia económica y su impacto podría ser positivo en términos de bajar la presión para los oferentes de bienes y por ende de precios y cambio”.

El Universal/ Sumarium