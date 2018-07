Luis Vicente León: Hay un error en el discurso al decirle a la gente que Maduro se va por la crisis

julio 2, 2018 - 12:26 pm

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró este lunes que el Gobierno nacional no ejecuta un plan intencional para la destrucción de Venezuela. Afirmó que el deterioro de la calidad de vida en el país responde a las ineficiencias durante la gestión de Nicolás Maduro y a su mal manejo de la economía por razones ideológicas.

Sin embargo, advirtió que es errado pensar que se producirá un cambio político por el agudizamiento de la crisis económica.

“No creo en la teoría de que lo que desea el gobierno es destruir el país para quedarse con todo, pues si eso fuera así ya lo hubiera hecho sin tener que acabarlas, pues no tiene sentido esa estrategia, y lo que puede terminar de ocurrir es que los dueños de las empresas tomen la decisión de entregar el control de ellas al gobierno porque ya no pueden seguir adelante“, manifestó durante una entrevista ofrecida a Unión Radio.

Asimismo, señaló que simplemente el Gobierno nacional “no sabe cómo manejar la economía”, es por ello que consideró, que a pesar de la crisis, el Ejecutivo sí puede sostenerse contrario a lo que piensan muchos analistas, quienes aseguran que la galopante hiperinflación terminará desembocando en la salida del mandatario.

“Hay un error en el discurso al decirle a la gente que Maduro se va en cualquier momento por el nivel de la crisis, es el peor mensaje, eso no ocurre si no hay una presión de cambio de parte de la sociedad de manera seria y articulada con líderes que conduzcan la presión de calle. Si no tienes esperanza y si la sociedad no se organiza para exigir sus derechos lo que termina es articulándose para recibir las migajas”, destacó.

Caraota Digital