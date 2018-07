Luis Vicente León: es “cuestión de tiempo” para que el Gobierno libere la economía

julio 17, 2018 - 8:19 pm

El presidente de Datanálisis y profesor de la UCAB, Luis Vicente León, aseguró que bajo el escenario hiperinflacionario que vive el país, es solo “cuestión de tiempo” para que el Gobierno Nacional, presidido por Nicolás Maduro, libere la economía en un intento por subsistir ante la presión interna y externa.

“Con hiperinflación desatada, la única diferencia entre los gobiernos abiertos y cerrados es el tiempo que demoran en abrir la economía para tratar de subsistir”, alegó León, al tiempo que aseveró que solo tras conseguir una propuesta innovadora en el sector opositor se podrá “elevar la presión al máximo, provocando negociaciones reales o una explosión en el sistema”.

De esta manera, aseveró que “la oposición esta desmembrada, desarticulada y sin liderazgo creíble para la población”, por lo cual a su juicio, es fundamental el “surgimiento de nuevas propuestas”.

Por otro lado, el economista venezolano indicó que la clasificación de los estratos sociales en Venezuela ya no pueden medirse como se hacía antiguamente, puesto que dijo que en la actualidad el poder adquisitivo se divide entre: aquellos que pueden adquirir divisas y aquellos que no.

En este sentido, explicó que solo el 26% de los venezolanos se ven en la capacidad de adquirir moneda extranjera en base a sus ahorros, fuentes de ingreso o por las remesas que reciben.

“Las remesas abarcan ya al 9% de las familias en Venezuela con una media de recepción de 60$. Es importante pero aún incipiente en comparación a la historia latina. Se espera incrementar en penetración y montos a más del doble en dos años”, comentó León en su red social Twitter.

Asimismo, sentenció que un posible referendo convocado por el Ejecutivo para elegir una nueva Asamblea Nacional (AN), carecería de valor para la comunidad internacional, ya que según sus palabras en la red social, la mayor parte del mundo “reconoce legítimamente al parlamento venezolano actual”.

“La importancia de la AN es más internacional que local pues adentro la ANC impide sus funciones, mientras que afuera sólo reconocen a la AN, incluyendo temas de deuda. Un referendo convocado por el Gobierno no será reconocido afuera y la nueva AN tendría el mismo problema de la ANC”, sentenció.

