Luis Salamanca: en el peor período de la crisis venezolana la oposición no da respuestas

julio 3, 2018 - 10:18 am

El politólogo Luis Salamanca afirmó que en la actualidad estamos entrando en el peor período de la crisis venezolana y la oposición no da respuestas ni ha trazado estrategia alguna para hacerle frente.

Tal aseveración la hizo Salamanca en el programa La fuerza es la unión, que transmite la emisora RCR, donde instó a la oposición a trazar con urgencia un plan concreto. “Estamos en una situación inédita y tenemos que construir entre todos una estrategia para enfrentar esta etapa”, dijo.

El también investigador y docente universitario señaló que no solamente no existe una estrategia proactiva, sino que se ha llegado a la paralización, porque hoy el conflicto político –no el social- está congelado.” Vemos una inercia, una situación de calma en la oposición venezolana como si estuviéramos viviendo de una manera normal (…) en un período incierto, dictatorial, en el cual no sabemos para dónde vamos y lo que vemos es que cada día avanza más la catástrofe social y económica”, aseveró.

Recordó que hace precisamente un año, el 3 de julio de 2017, la oposición, reunida en el teatro del Centro Cultural Chacao, optó cómo medida para enfrentar la coyuntura política seguir en la calle y no participar en ninguna elección que no fuera limpia y transparente, frente a la propuesta del Gobierno de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual, a su juicio, consideró que fue un error, pues se estaban dejando libre espacios a las fuerzas contrarias para que actuaran a su antojo, y los frutos de eso hoy se están sintiendo.

Manifestó que en ese contexto, solicitar unas elecciones democráticas a un régimen como ese era pedir peras al olmo, pero que, sin embargo, se debió participar. “Puede ser que tú no logres el objetivo político central, pero, al dar una lucha en el terreno que nos la están planteando, se logra generar otros procesos políticos, una crisis o lo que sea”, argumentó.

Apuntó que a un año de ese acontecimiento, todavía ni siquiera se ha revisado por qué falló esa especie de plan.

Caraota Digital