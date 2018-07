Luis Fonsi creará moderna y llamativa colección de lentes de sol

julio 12, 2018 - 8:13 pm

Luis Fonsi anunció en su página de Instagram que se unió a la marca Vysen Eyewear para crear una moderna y llamativa colección de lentes de sol.

“Estoy muy emocionado de compartir con ustedes este proyecto en el que he venido trabajando de la mano de Vysen Eyewear. Los que me conocen y han seguido mi trayectoria saben que me encantan las gafas de sol”, escribió el cantante puertorriqueño en dicha red junto a una foto suya usando su nuevos lentes.

“Por eso me pareció genial crear mi propio modelo. Diseñamos cada detalle de estas gafas desde la forma del marco, el lente, los materiales y colores. Espero que les gusten. Luis Fonsi by Vysen Eyewear”.

La colección solo incluye un modelo que viene en cinco colores –todos tienen cuero- y cuestan $460. Los puedes obtener en Vysen.com.

Fonsi no es el primer famoso con quien colabora la marca. En su página también puedes encontrar una colección hecha con la exreina de belleza Ariadna Gutiérrez.

People en Español