Luis Florido aseguró que si no fuera por el Guri todo el país estaría a oscuras

julio 31, 2018 - 3:30 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, informó este martes que el corte generalizado del servicio eléctrico que se registró en toda Caracas también afectó al Parlamento venezolano y aseveró que si no fuera por la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como la Represa de Guri, el país entero estaría a oscuras por la ineficiencia del Gobierno nacional.

“Se fue la luz en la AN y en todo el pais. El régimen oprobioso ha acabado con los servicios públicos de los Venezolanos, si no fuera por Guri no habría nada de electricidad y Guri fue construida en democracia. No desmayemos hasta lograr la salida de Maduro”, escribió en su cuenta oficial en Twitter.

La AN suspendió la sesión ordinaria prevista para este martes por el apagón, cuando se tenía previsto continuar con la discusión de la Ley Semillas, el censo de vehículos y el hipotético racionamiento de la gasolina a través del carnet de la patria.

Otros parlamentarios, como Andrés Mejía y Stalin González, también responsabilizaron al Gobierno por las constantes fallas eléctricas que se registran a diario en ciudades del interior del país.

Ambos, aseveraron que la corrupción en Corpoelec es la principal responsable de que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no recibiera el debido mantenimiento durante los últimos años, para así evitar el colapso del servicio que se vive hoy en día.

