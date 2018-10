Los papeles de Mancho: Pregones zulianos arribaron a los 74 años (Germán Hernández)

julio 9, 2018 - 1:14 pm

¿Sabías que los pregones zulianos arribaron a 74 años?

Los pregones zulianos danza zuliana del maestro Rafael Rincón González obra magistral donde quedaron plasmadas todas las vivencias que observaba desde niño y mientras trabajaba en la botica inglesa de nuestra plaza Baralt, esta arribando a 74 años después de ser compuesta e julio de 1944. Sin duda alguna no podemos concebir a Maracaibo sin los pregones zulianos. La pieza es una danza zuliana, un género musical en compás de 6×8, que está hecho para bailar. Pertenece a la misma familia del bambuco, la contradanza, el danzón y el vals.. Rincón González escribió el tema por encargo de Jesús Reyes “Reyito” que viajaría a las radios de La Habana, pero quería sorprender a los cubanos con un repertorio original y le pidió que hiciera un pregón. Muchas anécdotas se conocen. Pregones zulianos fue grabada en 1981 por la Orquesta Filarmónica de Londres como parte central de la Suite Zuliana. Pregones zulianos la canto por primera vez en cuba el gran Reyes Reyito. Luego la grabo Teresita Antúnez y don Tino Rodríguez el caballero cantor se encargo de pegarla e inmortalizarla para siempre. Que vivan nuestros pregones zulianos.

Walter Lantz el creador y productor del pájaro loco se casó con Grace Stafford y fue durante la Luna de Miel que fueron molestados en varias ocasiones por un pájaro carpintero, este peculiar hecho hizo que el dibujante se le ocurriera crear un personaje irrespetuoso que molestara a otros personajes. La personalidad del Pájaro Loco al principio era extrovertido, alocado, que disfrutaba de hacer bromas pesadas y chistes al resto de los personajes, ya para el año de 1950 tuvo que cambiar y moderar su actitud para poder aparecer en la televisión y cumplir con las normas de la época. Él Pájaro Loco resultó políticamente incómodo para ciertos sectores de la sociedad norteamericana, ya que promovía el consumo de tabaco y alcohol. El Pájaro Loco ha aparecido en 197 cortos y en 350 películas de dibujos animados y posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. La risa que caracteriza a El Pájaro Loco es inigualable y ha sido utilizada por los músicos Richie Ray y Bobby Cruz para una canción titulada “El Pájaro Loco” en los años setenta.

¿Sabías que las salsas picantes mejoran el ánimo y el humor?

Si eres uno de los fanáticos del picante descubre sus beneficios para la salud pero si todavía no lo disfrutas, únete a este caliente placer. Aportan pocas calorías. Mientras que algunos de tus condimentos favoritos aportan mucho sabor con muchas calorías, las salsas picantes tienen muy pocas calorías. De hecho, algunas de las versiones más picantes no alcanzan las 10 calorías. Favorecen el metabolismo. Contienen grandes cantidades de vitamina C y capsaicina, el componente que produce el picante. Adicionalmente, el estímulo que el picante le da al metabolismo es más suave que el de otros productos. Producen sensación de saciedad. Al agregar a las comidas salsa picante se tiende a masticar más lentamente, de esta manera se elimina el mal hábito de comer demasiado rápido. Al degustar los alimentos lentamente no solamente se adopta un hábito saludable sino que el placer de la comida aumenta. Mejoran tu humor. La capsaicina produce endorfinas que, en primer lugar, ayudan a atenuar la sensación picante bocado tras bocado pero, además, mejora sensiblemente el ánimo y el humor.

