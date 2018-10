Los papeles de Mancho: Los venezolanos dormimos lo mismo que los alemanes (Germán Hernández)

julio 23, 2018 - 10:22 am

¿Sabía usted cómo el café puede alejar la diabetes el Parkinson y algunos tipos de cáncer?

El café puede ser muy útil para las personas que beben las dosis adecuadas, pero el exceso puede ser tan dañino como una bomba. El café, según las cantidades que se tome, puede afectar significativamente la vida de los seres humanos.

Un estudio de científicos de la Organización Mundial de la Salud demostró recientemente que entre tres y cinco tazas diarias ayudan a prevenir muertes prematuras hasta en un 18 por ciento. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria indica que una dosis entre 75 y 300 miligramos de cafeína al día puede ayudar a mejorar el rendimiento en labores físicas e intelectuales. Esto equivale a tomar entre media y tres tazas de café diarias. Un beneficio para añadir a la lista de los efectos positivos de tomar café.

Por otra parte, varios estudios indican que 100 tazas de café tomadas en un lapso de cuatro horas, técnicamente pueden causar la muerte. La dosis letal de cafeína es de 10 gramos, aproximadamente. Hay estudios que indican también que el café puede alejar la diabetes, el mal de Parkinson e incluso algunos tipos de cáncer.

Algunos datos curiosos de las dietas

Es muy común que las dietas comiencen los días lunes, las que comienzan otro día de la semana por lo general no se cumplen. Cuando se empieza una dieta, nunca faltan esas oportunas celebraciones como los cumpleaños o parrilladas que pueden ser utilizadas como una excusa para abandonar la dieta. Una de las promesas de fin de año que se rompe con mayor facilidad, es comenzar la dieta en enero.

Las personas que hacen dieta, por lo general hablan consigo misma sobre lo que deben y no deben comer. Contar las calorías, como pesarse en la balanza se convierten en una obsesión. Las conversaciones con los familiares y amistades giran alrededor de temas de alimentos y dietas. En un día se quiere hacer todo el ejercicio que no se ha hecho en un año. Hay personas que aburridas o cansadas de hacer dieta, se pueden auto engañar con frases como; por unos días que me salga de la dieta no pasa nada, un poquito no engorda, llegó diciembre retomo la dieta en enero, etc. No todos los productos light son saludables y también pueden engordar. Hay grasas buenas y no tan buenas

.En las dietas donde se baja de peso rápidamente sin una guía médica, el rebote por lo general es más rápido

Los habitantes de Tokio duermen menos y los venezolanos dormimos lo mismo que los alemanes.

Uno de los requisitos principales para estar sano, aparte de la alimentación y el ejercicio, es dormir bien y las horas necesarias para recuperar las energías.

Según estudios recientes, en la mayoría de los países el tiempo promedio dedicado para dormir oscila entre 7 y 8 horas diarias, claro, esto puede variar según la edad, el género, la luz y otras variables que influyen directamente en el sueño. Por lo general, los países culturalmente similares y cercanos geográficamente tienen patrones de sueño muy parecidos.

Los habitantes de Tokio son los que menos duermen en el mundo, con un promedio de 5 horas y 44 minutos diarias. Los venezolanos dormimos igual que los alemanes 7 horas y 24 minutos diarios.

Se acuerda de la expresión: ¿Que sabe el burro de caramelos si no ha pasado por la Suiza?

Esta es una expresión de nuestro dialecto que proviene de un viejo refrán venezolano que a nivel local se le agregó “si no ha pasado por la Suiza”. Ya es raro escucharlo porque estos animales han sido sustituidos por vehículos y la empresa que hace mención, que estaba ubicada al final de Bella Vista, y fabricaba galletas y dulces ya no existe. Significa esta que no vale la pena discutir un tema con alguien que ignora el mismo o tiene una visión personal errada que no quiere polemizar. Se usa generalmente como calificativo e insultante para cerrar el tema e indicar que quien discute es un ignorante o para señalar a otra persona que deje de insistir en hablar con alguien. Por ejemplo ante una discrepancia uno de los interlocutores exclama. “Que sabe el burro de caramelos si no ha pasado por la Suiza”

