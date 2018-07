Los desalmados hijos del silencio: Asesinos extraviados en un bosque sin luna

julio 9, 2018 - 11:55 am

El horror pinta con tanta frecuencia nuestro día a día que empieza a sentirse como parte de la familia. El miércoles 04 de julio del año en curso, un adolescente de 16 años bañó su hogar en Caracas con la sangre de su madre y su abuela, a quienes decidió saludar con un cuchillo en vez de un beso, perdiéndose por completo en un agujero negro. Lamentablemente, no es la primera vez que una noticia de esta índole visita las páginas de nuestros periódicos.

Nelson Castro permanecerá por siempre como el monstruo de Maracaibo, gracias a que un día del año 2005 renunció a su humanidad al robarle vilmente la vida a su madre y a la joven que se hospedaba en su casa. Ahzby Mercado Rangel, de 22 años, siguió el ejemplo de Nelsito en el 2011, hiriendo mortalmente a su progenitora con un taladro, o con un cuchillo, o con un trozo de madera, o tal vez con una combinación de las tres. En el 2016 Yohandry Arrieta, de 19, arremetió contra su abuela y su madre utilizando una piedra; Yosleiner Medina, de 21, violentó el cuello de su madre con un cuchillo; José Antonio Travieso, de 42, confundió a su progenitora con una piñata. Desde entonces se han sumado tantos nombres a la lista que resulta imposible seguirle la pista.

¿En qué momento se extraviaron en ese bosque sin luna? ¿Cuándo se desvaneció de sus cuerpos aquello que nos hace humanos? Estas son las primeras preguntas que vienen a mí al pensar en estos hombres y las acciones que los llevaron a conformar tan terrible lista; en ellas debo enfocarme para no empezar a creer que los monstruos existen fuera de las páginas de ficción. Debo formularlas para no perder completamente la fe en la bondad humana.

Carezco del título en Psicología que me permitiría diagnosticar a estos individuos y a sus semejantes, lo único obvio es la existencia de un profundo Trastorno Antisocial de la Personalidad. La lista de criterios la cumplen como si se tratara de un bingo. Pero no sé con certeza, lo que me lleva a una nueva serie de preguntas: ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se molestó en algún momento en preguntar? ¿Realmente nadie notó las señales que seguramente se manifestaron? ¿O es que a nadie le importó lo suficiente?

En una sociedad donde necesitar ayuda te hace digno de menosprecio, reconocer señales de alerta resulta imposible. Quizá detrás de los perpetradores de hechos tan atroces, no hay más que un niño silenciado por vergüenza, por temor, o por ignorancia; un niño amordazado por estigmas que no pertenecen a él.

No puedo perdonar a aquellos capaces de violentar el derecho de vida de terceros, y es precisamente por esto que debo hacer responsable a esta sociedad sorda a los gritos de ayuda de quienes más lo necesitan. Debemos intentar salvar más a menudo. No podemos esperar a presenciar el sangriento final para finalmente alzar la voz.

Prefiero creer que como sociedad tenemos el poder de evitar estas historias de terror, que si hacemos uso de las herramientas a nuestro alcance podemos salvar a los próximos de perderse irrevocablemente. Porque si hago de sus figuras villanos sin alma, los alejaría tanto de mí que los olvidaría. Y olvidar significa estar condenado a ver la historia repetirse, una y otra vez.

Andrea Acosta / Pasante

Noticia al Día