Los audios que llevaron a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores a ser condenados a 18 años de cárcel en Estados Unidos

El jueves 14 de diciembre de 2017 fueron condenados a 18 años de prisión por presunto narcotráfico Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.

Los dos sobrinos fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015 por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que llevó a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y Honduras para capturarlos.

El portal Porque soy Flores publicó un artículo periodístico en el que expuso unas conversaciones de los sobrinos de Maduro con un supuesto narcotraficante mexicano, que según el medio, resultó ser un colaborador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Basándose en el audio, las autoridades capturaron a los dos venezolanos.

Esta es la transcripción del audio, según el Portal Porque Soy Flores:

Campo: elecciones con respecto a… a mi papá, pero lo que queremos es que él vuelva a tomar control de la…

CS-1: No, pero…

Campo: …Asamblea Nacional.

CS-1: Eso es lo más importante.

Campo: Entonces…

CS-1: No, y a mí me interesa que estés ahí.

Campo: Obviamente…

Campo: Sí, porque necesito…

CS-1: … para la campaña…… porque ahorita es más importante la campaña, y porque si gana usted la campaña… yo voy a seguir…

Campo: [Ininteligible] tú…

CS-1: … trabajando.

Campo: … tienes una presidencia segura hasta dentro de tres años…

CS-1: ¡Claro!

Campo: …que son las elecciones… pero, ¿qué pasa? Que… queremos volver a tomar posesión de… la Asamblea Nacional y varios… varios sitios de poder…

CS-1: Y…

Campo: …que… que… que no…no hemos perdido…pero no se quieren perder.

CS-1: Estamos en mando.

Campo: Entonces… Pero necesitamos la platita. ¿Por qué? Porque los gringos nos están inyectando duro con plata. ¿Me entiende? A la oposición… están inyectando duro con plata…

CS-1: Ahí es donde hay que pegarles.

Campo: … y entonces… también nosotros… por eso es que le estamos haciendo la guerra.

… y qué podían hacer para neutralizarlos.

Campo: Acá los metemos presos.

CS-2: Yo le mando una orden [ininteligible]…

Campo:No, acá… los metemos presos por quince años.

CS-2: [ininteligible] se me [ininteligible]…

Campo: [Se ríe]

CS-2: Yo [ininteligible]. [Se ríe]

Flores: De todos nosotros… nos encargamos de mandarlo personalmente… eh… a…

Campo: Ah… claro…

Flores: …que estamos presentes…

Campo: …claro.

Flores:…siempre nosotros.

Campo: No, oye incluso…

CS-1: ¿Para…

Campo: …cuando…

CS-1: … para el papel?

Campo: … eso sal… No… cuando va saliendo los animalitos para allá…

CS-1: Uh-huh. Ajá.

Campo:… nosotros estamos ahí. No es que yo agarro y busco a Pedro Pérez…

CS-1: ¡No!

Campo: … [initeligible]

CS-1: Ah… OK, OK.

Campo: que me…

CS-1: Uh…

Campo: … haga…

CS-1: … usted…

Campo: … el trabajo.

CS-1:. … me lo manda. Usted me …

Campo: Yo…

CS-1: … [ininteligible].

Flores: Claro yo [ininteligible]…

Campo:… estoy ahí…

Flores: … [ininteligible] gente [ininteligible]…

Campo: … yo estoy ahí. ¿Sabe por qué? Porque…

CS-1: … [ininteligible]

Campo: … mis muchachos aguantan… cualquier cosa. Pero de repente llega… un chivo más pesado digamos… un coronel… un general…

CS-1: Ajá.

Campo: … y dice: “Ábrame eso, que yo lo voy a ver” … y ellos… no tienen la capacidad de…

CS-1: Ah, lo van a…

Campo: [ininteligible]

CS-1: … abrir.

Campo: … a un chivo tan grande. ¿Me entiende?

CS-1: Pero estando usted ahí…

Campo: Pero estando yo… [ininteligible]…

CS-1: … [ininteligible]

Campo: ¿Tú eres loco? O sea: ¿Qué, qué estás tú abriendo eso? ¿Qué? ¿Para quién trabajas tú?

CS-1: Ujúm.

Campo: Tú… Yo voy… voy saliendo en ese avión.

Campo: … yo les acomodo muchachos ahí con una camioneta para que anden para arriba y para abajo con ustedes.

CS-1: No gracias, le agradezco mucho, le agradezco mucho, por la necesidad trato de no salir… trato de no salir, mejor unas venezolanas… [Ríe]

Campo: No es para que… la verdad que no anden…

CS-2: [ininteligible].

Campo: No, para que no anden, porque… aquí las cosas son un poco… [ininteligible]

Campo:… peligrosas. [ininteligible]

Campo: No pueden…poner unos relojes así… Fíjate yo con el reloj [ininteligible]…

CS-1: Sure. Ya.

Infobae