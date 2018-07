Los 9 guiños que Hazard ha dado al Real Madrid, según AS

julio 14, 2018 - 6:00 pm

9-11-2017, en la RTL: “Sería un sueño jugar para Zidane”

“Todos conocen el respeto que tengo por Zidane como jugador, pero también como entrenador. Era mi ídolo. No sé qué sucederá en mi carrera en el futuro, pero sería un sueño jugar para Zidane”. (…)”. “Estoy disfrutando la vida en el Chelsea. Todavía tengo muchas cosas que lograr con ellos. Estoy centrado en jugar para el Chelsea”.

23-11-2017, en Canal+: “Siento admiración por el Real Madrid”

“Siento admiración por el Real Madrid. (…). Estoy muy bien en el Chelsea. Todavía tengo dos años de contrato. Cuando sienta el deseo de irme, me iré. Pero, por ahora, soy ‘Blue’. Todos los años se decían cosas de mí, pero me quedé. En el Lille, me anunciaban en París, pero me quedé. Y en el Chelsea la gente siempre ha dicho que me iría, pero todavía estoy aquí…”.

21-01-2018, en zona mixta: “Después ya veremos…”

“Sí. He hablado con él, no os preocupéis. Mi padre dijo cosas malas [“Mi hijo no renueva a la espera del Madrid]. Estoy centrado en el Chelsea. Tengo dos años más de contrato y estoy feliz aquí. Como ya he dicho diez veces, quiero terminar este año y después ya veremos, pero estoy feliz aquí”.

18-02-2018, en la TF1: “Cuando quiera cambiar de club, lo haré”

“Es fútbol, y todo puede pasar. Pero en fútbol tampoco puede pasar todo. Cada año hablan del Real Madrid o del PSG. Y cuando quiera cambiar de club, lo haré. Pero en este momento estoy bien donde estoy. Aún tengo dos años de contrato, los aficionados me quieren, mi familia disfruta viviendo aquí… ya veremos”.

27-03-2018, en RTBF: “Veremos qué pasa después…”

“En este momento todavía estoy en el Chelsea. Primero la temporada, luego será la Copa del Mundo y luego las vacaciones. Veremos qué pasa después. ¿Cambiar de equipo? No lo he pensado todavía; tengo dos años de contrato con el Chelsea y estoy muy feliz. En este momento solo pienso en el final de temporada y en el Mundial”.

10-06-2018, en rueda de prensa: “¿Mi futuro? Quiero saber algo antes…”

“¿Mi futuro? Quiero saber algo antes, pero ahora estoy concentrado en el Mundial. Quiero saber si vamos a tener nuevo entrenador, quién va a ser, los jugadores que van a fichar por el Chelsea… Lo quiero saber porque quiero conocer qué jugadores habrá la temporada que viene, aunque, siendo justos, no se ha abierto el mercado, así que ya lo veremos”.

18-06-2018, en L’Équipe: “Si el Madrid quiere ficharme, sabe lo que tiene que hacer”

“El Real Madrid puede interesarme, todos lo saben. Si no me quieren, no se hablará sobre eso. Si quieren comprarme, saben lo que tienen que hacer. Ir allí por ir allí, no. Se necesita un proyecto. Todavía tengo un proyecto en el Chelsea. Si hago un buen Mundial, las cosas serán más fáciles…”.

9-07-2018, en BeIN SPORTS: “Con o sin Zidane, el Madrid hace soñar a cualquiera”

“Estoy bien en el Chelsea y nadie me ha hecho ofertas. ¿Si me hace soñar el Madrid sin Zidane El Real Madrid hace soñar a cualquiera, con Zidane o sin él. La camiseta del Madrid es especial, pero también estoy bien con la camiseta azul, así que no me importa quedarme”.

14-07-2018, en zona mixta: “¿Mi futuro? Sabéis cuál es mi destino favorito…”

“Después de seis maravillosos años en el Chelsea, podría ser la hora de descubrir algo más. Especialmente después de esta Copa del Mundo. ¿Mi futuro? Puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero Chelsea tomará la decisión final. Conoces mi destino favorito. Me vincularon a todos los clubes posibles. La próxima semana es el Bayern. No, me río con eso. Ya sabes mi preferencia…”.

