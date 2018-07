julio 3, 2018 - 11:53 pm

Justin Timberlake ha presentado “SoulMate”, su propuesta para convertirse en la canción de este verano.

SoulMate no es un tema incluido en Man of the Woods, el álbum que Timberlake publicó a principios de este año.

Se especula sobre una posible nueva producción que podría venir en camino.

El video ya cuenta con más de 160 mil reproducciones.

Agencias