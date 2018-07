Llamaron “prepago” a Caterina Valentino y así reaccionó

julio 25, 2018 - 4:05 pm

Una vez más la animadora Caterina Velentino es protagonista de titulares, en esta oportunidad por responderle nuevamente a uno de sus haters.

Un seguidor en su cuenta de Instagram se atrevió a comentar en una de las sexys fotografías que la presentadora suele publicar “Una prepago de lujo”, a lo que Caterina ni corta ni perezosa respondió con un claro mensaje: “No soy prepago, no soy drogadicta, no soy mucho de lo que hoy se ha vuelto una costumbre…”

Además publicó la captura del comentario y escribió un contundente texto:

“Por unos minutos colgaré este post. NO MÁS!

PORQUE NO LO ACEPTO. NO TODOS SOMOS ASÍ! Aquí queda gente HONESTA, y YO ME HE HECHO SOLA. SOLA. SIN PADRINOS. Sin VENDER MI DIGNIDAD.

Simple…. porque yo sé que en esta sociedad que está corroída queremos meter a todos dentro del mismo saco y NO.

Yo sé que estamos en una sociedad donde parece que todo se compra y se vende, que hay escándalos espantosos y AVERGONZANTES por todos lados pero a usted… que no sé cómo llamarle, le digo que se EQUIVOCA. Este fin de semana hicimos una campaña, parte de ella es para promover un destino hermoso de mi país: LOS ROQUES! PUDIERA HACERLO TODO MÁS FACIL SIN TANTO ESFUERZO, lo hago porque me nace, doy ese extra porque me nace, sin que se me pague por ello. TODO TODO ME LO TRABAJO, sacrificando muchas cosas. Ese afán de llamar a todo el que triunfa ENCHUFADO…. O a toda aquella que le eche ganas y se costee sus gastos se le llama PREPAGO. Pues NO. No me da la gana porque a mi OPORTUNIDADES NO NE HAN FALTADO! PODRÍA SER MILLONARIA SI QUISIERA.

Vengo de un lugar humilde…. pero no nos podemos quedar SIN ASPIRACIONES. Hay que luchar para CRECER…. hay que sacarse la POBREZA DE LA CABEZA. Hay que equipararse por arriba y no por debajo.

No pueden agarrarme por ningún lado, es simple porque siempre trabajo con gente que le echa ganas y que es honesta.

No soy testaferro de nadie. No soy drogadicta. No soy corrupta y mucho menos prepago. Mi dignidad “SEÑOR” mi dignidad no se negocia. NO SE NEGOCIA. Y POR ESO HE PAGADO UN PRECIO ALTO. Y mire que me han llamado….

Siempre he trabajado con marcas grandes siempre. Porque lo que mejor se hacer es TRABAJAR. EN ESA NADIE, NADIE ME GANA. HOY POR EJEMPLO ESTOY TRABAJANDO. Levante su dedo contra quien negocia con la dignidad. Le aseguro que no es de este lado. NO DE ESTE LADO.

A trabajar…. para que viva como quiera vivir.

Y deje de meternos a todos en el mismo saco que yo ABORREZCO A QUIEN VENDE SU DIGNIDAD. Es el camino fácil. El más complejo es el que me tocó HACERME SOLA. SOLA Y TRABAJAR.

HAY VENEZOLANOS HONESTOS Y DIGNOS Y SOMOS LA GRAN MAYORÍA

YO SIGO PLANTANDO BANDERA EN EL MUNDO….”

Agencias