Las penurias en las vigilias de los abuelitos esperando la pensión

julio 19, 2018 - 10:59 am

No son indigentes. Son ancianos venezolanos que amanecen en las afueras de los bancos en espera para cobrar la pensión. Y es que las imágenes de los viejitos durmiendo a la intemperie siguen haciéndose virales en las redes sociales, denotando las penurias que pasan para recibir su pago en efectivo.

En el segundo día de cobro, este jueves los adultos mayores abarrotan las entidades bancarias en distintos estados del país. La estrategia: Irse un día antes para asegurar el cobro y salir temprano, pero a pesar del “sacrificio”, en esta ronda no les están cancelando el monto completo, lo que ha generado protestas en el ámbito nacional. Exigen la totalidad del desembolso, sobre todo considerando que en la particular economía venezolano, los productos salen más baratos pagando con billetes que por tarjeta de débito o transferencia.

“Yo me voy un día antes, así salgo por lo menos como a las 10 de la mañana”, dijo Jesús García, de 63 años. Herminia Parra, de 68 años, acostumbra a salir de su casa alrededor de las cuatro de la mañana: “Si tengo comida, me llevo mi desayuno y también almuerzo. Allí entre todos nos colaboramos, los que llevamos compartimos con los que no tienen, nos sentamos afuera en las aceras y nos turnamos el asiento hasta que nos toca entrar al banco. A pesar de que madrugo, salgo como a las dos o tres de la tarde”.

Las penurias de los viejitos han despertado los pronunciamientos de organismos defensores de los derechos humanos, quienes aseveran que a los mismos, el Estado debe garantizarles las condiciones óptimas para el cobro de su dinero.

