Las bonitas piernas de la señora Michelle Obama

julio 19, 2018 - 2:31 pm

Michelle Obama es una fanática como cualquier otra y perdió la compostura en concierto de Beyoncé. Se lució con un atuendo que dejaba ver sus largas y tonificadas piernas.

Considero, muy seriamente, que si un día nos llegan a invadir los extraterrestres y tenemos que elegir un líder de la tierra que nos represente a todos, no hay otra opción más que Michelle Obama (y hablo en serio, siempre he pensado este escenario muy detalladamente y es la única opción que se me ocurre).

Porque la amo, honesta y sinceramente, es la mejor primera dama que el mundo podría habernos regalado. Y con cada cosa que hace, solo consigue que mi amor por ella aumente cada vez más.

Como su presencia durante un concierto de Beyoncé y Jay Z en Paris al que asistió junto a Tina Knowles, la madre de la cantante.

Ambas fueron grabadas disfrutando el concierto a un lado del escenario, en un lugar más que preferente porque cuando Michelle Obama quiere ver tu concierto, no la dejas sentada en la galeria.

Y Michelle Obama no fue simplemente a observar el show solo por ir, sino que lo dio todo bailando al ritmo de las canciones tanto de Jay Z como de Beyoncé.

Hay varios videos de ella circulando por redes sociales donde se la ve bailando, disfrutando y perdiendo completamente la compostura de una formal ex primera dama para vivir el concierto tal como lo haría cualquier otro fanático.

Porque así es Michelle, no le interesa mantener las apariencias y pretender ser algo que no es. Si está entusiasmada y feliz, lo hará notar sin importarle lo que otros podrían decir.

Aunque su hija menor, Sasha, no aparece en la mayoría de los videos, si hay una foto circulando de ambas saliendo del recinto donde fue el concierto.

Agencia

Noticia al Día