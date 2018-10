La tarde que casi mato al único afinador de pianos del Zulia (Josué Carrillo)

julio 19, 2018 - 7:48 am

Llegamos a la librería Puerto de Libros del poeta Luis Perozo Cervantes. Emérita Mercado “Manona” presentaba su poemario “Pacto”. Con calidez, Dario Romero, se acercó para presentarnos a Edgar Robinson. “Es afinador de pianos”, me dijo. Sus palabras abrieron la puerta a otra dimensión. Me vi en la sala de una casa antañona de Varsovia. Frédéric Chopin inclinado alumbrado por la luz apagándose en una ventana. Sus dedos viajaban sobre el teclado. Me vi en en la sala Irving Hall, de Nueva York. Teresa Carreño canta, ama, toca. Pensé en la profesión de Edgar. En lo maravillosamente poética que es. Por esas causalidades llevé al maestro afinador a su casa. Quedé impactado cuando me dijo que era el único en el Zulia y que en todo el país no había mas de 7. Toca dejarlo. La puerta mañosa del Accent no parece ceder, finalmente, abre. Se baja. Mi sordera no me deja advertir que desembarca lento y arranco. María me grita ¡cuidado!. Freno en seco. La mano derecha de Edgar sostiene el arco de la puerta. Ríe y le da un “trancazo”. Coño casi mato al único afinador de pianos del Zulia, digo con sentimiento de culpa. Vuelvo a la otra dimensión recordando la muerte de Isadora Duncan con la bufanda atascada en el auto y ella en la danza final de la muerte.

Josué Carrillo