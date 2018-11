La malandra preciosa fue noticia el 31 de julio de 2016: Sarah Seawrigh es “la muerte en coco”

julio 31, 2018 - 10:02 am

Sarah Seawright no es una blanca paloma y sus papeles de antecedentes están bastante sucios. A pesar de su apariencia inocente, la joven de 24 años oriunda de Arkansas, Estados Unidos, tiene cargos por robo agravado, secuestro, obstrucción a la justicia y manipulación de evidencias físicas. Sin embargo, no fue su historial delictual quien la catapultó a la fama en las redes sociales, sino que lo atractiva que se ve en la fotografía de su ficha policial. La imagen fue tomada en abril pasado, luego de que Seawright fuera arrestada por no comparecer ante los tribunales para responder por acusaciones de conducción temeraria. El retrato rápidamente se viralizó en las redes sociales, después de que el 12 de mayo fuera publicada en internet por el Condado Pulaski. Los internautas destacaron su belleza y muchos le encontraron parecido con la actriz Emilia Clarke, de “Game of Thrones”. Seawright también hizo eco de su fama en su propio Facebook, donde el 24 de mayo escribió “trending topic status”, junto al pantallazo de la cuenta de Twitter de un usuario que alababa su belleza. Pero ésta no es la primera vez que un delincuente salta a la fama por la fotografía de su ficha policial. A Jeremy Meeks también le ocurrió en 2014, cuando fue arrestado por posesión ilegal de armas. Quien fuera apodado como “el preso más sexy del mundo” dejó la cárcel en marzo pasado y, gracias a su atractivo, hoy trabaja en proyectos relacionados con la moda.

El Mercurio-Chile