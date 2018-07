La historia sangrienta en la familia del adolescente que mató a su madre y abuela

julio 4, 2018 - 3:41 pm

Una historia de sangre envuelve los antecedentes familiares del adolescente de 16 años que mató durante la madrugada de este miércoles a su madre y a su abuela en el Complejo Residencial Propatria, situado en Caracas.

Trascendió que el padre del presunto homicida fue asesinado hace ocho años a las afueras del bloque para robarle una moto con la que trabajaba de escolta. Tres años después fue asesinado su tío, también a manos del hampa, y en el mismo lugar.

Peter Tovar, tío del muchacho, contó que el chico siempre fue muy consentido por sus abuelos y por toda su familia. “Cuando se lo llevaron detenido no me vio a la cara, solo pedía que no lo dejaran solo”, dijo.

Los vecinos aseguraron que era un muchacho tranquilo, sin vicios, ni enfermedades. “Luego de que él las mató, se desmayó; y al reaccionar repetía una y otra vez que no había sido él”, contó un vecino.

