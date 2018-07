La esposa de Will Smith si sabe como tenerlo contento: Tronco e’ mujer la señora Jada (Video)

julio 26, 2018 - 1:47 pm

Will Smith hace un tiempo le agarró el gusto a sus redes sociales. Eso no solo lo ha hecho más cercano a él, sino que también a su familia que ha tenido que pagar un costo de exposición frente a los más de 19 millones de seguidores que el actor tiene en Instagram.

El actor publicó un video en el que le pedía a su esposa e hijos que saludaran a la cámara para así subirlo a su cuenta y conseguir “más seguidores”.

“¡Ponte guapa para mi Instagram ahora mismo!”, ordena Will. “¡Luce guapa para mi IG y consígueme seguidores!”, bromea con voz mandona de padre.

De vacaciones y relajada, a su esposa, Jada Pinkett, no le pareció tan gracioso este acto. “Borra ese Instagram. Se está adueñando de tu vida”, le dice dice la actriz.

“Está perfecto. Tu pelo está perfecto. Estás de vacaciones”, insiste el actor, cuando claramente ella no está preparada para salir al mundo en ese instante.

Pero para Jada esto no se iba a queda así. La venganza se hizo sentir.

Poco después de pudoroso video, ella publicó una foto posando con un impactante bikini amarillo. Más arreglada y compuesta, lista para matar con su figura.

“Ya que Will Smith me ha sacado pareciendo una loca en su video de Queridísimo papá… he tenido hacer algo de ‘contraprogramación’”, escribió la actriz haciendo referencia a la película “Queridísima mamá” de 1981.

La familia Smith, como podemos ver, está tomando unas paradisiacas vacaciones después de que el patriarca estuvo trabajando casi cinco meses en la nueva película del director Ang Lee, “Gemini Man!”, que se estrenará el próximo año.

