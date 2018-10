Impactó el año pasado: La historia de Tiffany Julieth, la chica trans de Villanueva-Colombia

julio 13, 2018 - 10:55 am

Tifany, la niña trans de Villanueva, volverá a clases con acompañamiento policial

Tiffany Julieth regresará a la Institución educativa luego de amenazas e insultos de profesores, estudiantes y miembros de la comunidad. La Secretaría de Educación deberá garantizar su derecho.

Tifany Julieth, una niña trans de 17 años, volverá a sus clases pese a las críticas e improperios que recibió de algunos padres de familia y docentes en la institución educativa donde cursa último año de bachillerato, en el municipio de Villanueva, en el norte de Bolívar. La joven está a la expectativa frente a su regreso a las aulas, su retorno será bajo acompañamiento policial.

Tras una reunión con delegados de la Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bolívar, Alcaldía Municipal, directivos del colegio y habitantes de Villanueva, Diana Pérez, madre de la menor, dijo: “acordamos que ella se iba a presentar con su cabello largo, sus uñas, unos topitos, su camisa y la diferencia es que va a cambiar la falda por el pantalón para evitar maltrato. Me dieron un amparo policíaco“.

La madre de la menor no se explica la reacción de algunos habitantes del municipio en contra de su hija, debido a que Tifany fuera de las aulas se vestía conforme a su identidad de género. “Ellos venían viendo a mi hija así, ella se viste de mujer y se relaciona con todo el alumnado tanto dentro como fuera del colegio“.

Aunque es consciente de los riesgos y amenazas que hay en su contra por el simple hecho de no ocultar su condición como miembro de la comunidad LGBTI, Tiffany asegura que no tiene miedo y que su deseo es volver a las clases para culminar su año escolar; “y pienso llevar la falda pero más adelante, por el momento pienso ir en pantalón“.

“Yo quise ir a la reunión, pero mi madre me pidió que no fuera porque muchos me estaban esperando e incluso dijeron que si me veían me iban a dar a garrote. Me van a hacer el acompañamiento policial, sé que mi mamá está preocupada. Yo le he dicho que yo no tengo miedo y que no estoy haciendo algo indebido“, añadió.

La joven asegura que los ataques hacia ella han provenido, en su mayoría, por personal del colegio más no estudiantes. “Una profesora me llegó a decir de que si yo era marica y que si lo era que no lo fuera en el colegio. Otro profesor más, se puso a decir que el que es hombre es hombre y que por qué yo quería ser mujer a la fuerza“, destacó.

Señaló que decidió ir al colegio con extensiones en su cabello y faldas, al observar conductas que eran permitidas por las directivas y que a la vez violaban el manual de convivencia. “Yo tomé unas fotos y mostré que al colegio iban estudiantes con franela, con cabello sintético, con zapatos de colores. ¿Díganme si eso es cumplir un manual de convivencia?“, recalcó.

La institución educativa está obligada a garantizar el acceso a la educación, por lo que se encuentra bajo vigilancia de la secretaría de Educación municipal y departamental, que han advertido que de presentarse otra restricción hacia la menor, se tomarían acciones correctivas e incluso sancionatorias contra las directivas del colegio.

Desde los cinco años, Eloy Parra empezó a identificarse como niña y su familia entendió su transición. Sin embargo, la escuela donde estudia no acepta su género y le negaron la entrada al plantel educativo.

“Que la dejen en paz”. Esta es la consigna con la cual la familia de Eloy David Parra Rincón, una joven transgénero de 17 años, exige al rector, al coordinador y al cuerpo docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva (Instevi), en Bolívar, que cesen la discriminación en su contra. Hace 3 años, Eloy empezó a estudiar en este plantel educativo y en este 2017 podría finalizar sus estudios de 11 grado sólo si merman las prohibiciones que le han impuesto, tales como el ingreso al colegio y la imposición de cómo debe llevar su cabello.

Su madre Diana Esther Rincón Pérez, de 36 años, en entrevista con Zona Cero explicó que el próximo 22 de septiembre su hija Eloy, que nació con genitales masculinos, cumplirá 18 años y desde ese momento se llamará Tiffany Julieth. Sin embargo, desde que tiene 5 años, Eloy empezó a identificarse como niña, y aunque en un inicio se les hizo difícil entender su cosmovisión, en poco tiempo aceptaron sus inclinaciones, su género y su transición.

“Todos la aceptan, sus hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos”, dice la madre que afirma que “fue él mismo” quien decidió reconocerse como mujer. “Yo me di cuenta que todo lo hacía de niña y no lo aceptaba, me enteré por una conversación de Facebook. Nos dimos cuenta que él quería ser mujer, y lo aceptamos como mujer”.

Para Diana y toda la familia de Eloy resulta asombroso y por ende doloroso que aún cuando ellos la aceptan, sea víctima de discriminación y por ello han denunciado socialmente la situación que está viviendo en el Instevi. De hecho este fin de semana se difundió en redes sociales un video en el que quedó en evidencia como el coordinador del colegio, Germán Corcho, plantado en la puerta le negó la entrada y enérgicamente se opuso a que Eloy recibiera su derecho a la educación.

De acuerdo con Diana, la explicación que le dan en el colegio es que Eloy está irrespetado el manual de convivencia porque no asiste a clases con el uniforme como está estipulado.

“No lo dejan entrar porque él no sigue el manual de convivencia que dice que él tiene que ir con corte clásico de varón, y solo se excusan con él, porque hay estudiantes que van sin medias, con aritos en las orejas, hay niñas que tiene extensiones y solo se concentran en él”, manifestó asegurado que la discriminación inició este año y que “el año pasado fueron pocas, pero acabó el grado 10”.

Rechazo desde inicio de año

Diana Rincón aseguró que ya se han hecho dos acuerdos entre el colegio y la familia de Eloy para que no sigan sucediendo episodios que vulneren sus derechos ni se irrespete el manual de convivencia.

“En la comisaría se han hecho 2 acuerdos con los coordinadores y los profesores que lo discriminan”. Al tanto del hecho “están la Secretaría de Educación, está la Comisaría y el psicólogo. El primer acuerdo se dio porque Eloy se dejó crecer el cabello, y el primer día (23 de enero) se presentó con su cabello suelto, maquillado, con aritos y con el uniforme de niño, pero lo devolvieron. Él entró al colegio pero le dijeron que no podía” seguir ahí así.

Al día siguiente, Eloy se presentó sin maquillaje, pero con su cabello suelto. Igualmente la devolvieron y ante esta situación su madre se dirigió a la Secretaría de Educación y citaron a una profesora que la estaba discriminando, también citaron al coordinador de grupo y al rector, pero este nunca llegó. Diana manifiesta que ni siquiera conoce al rector porque “nunca está ahí”.

Tras esa situación y al analizar lo que estaba pasando “el primer acuerdo fue que iba a tener el cabello largo, pero con una trenza, tenía que tenerlo recogido porque él tenía que hacer lo que decía el manual de convivencia y el manual dice que las niñas tienen que ir con el cabello recogido”.

A inicio de año, Eloy tenía el cabello a la altura de sus orejas, pero desde hace un tiempo ya tiene extensiones. “Yo misma se las mandé a poner”, dijo su madre.

Así pasaron algunos días y la familia empezó a investigar sobre el aspecto físico de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva.“Él comenzó a ir, comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que el año anterior se había graduado un hombre con el cabello por los hombros y fuimos a hablar con el coordinador. Nos confirmó que él si se graduó y si estudió con el cabello largo porque hizo un acuerdo con las profesoras, y además él tenía una promesa que estaba cumpliendo y por eso tenía el cabello así, pero mi hijo no podía ir” con su melena.

Explicó la mamá de Eloy que todo este tiempo “han pasado molestándolo”. Lleva su uniforme de educación física correctamente, con zapatos blancos, pero le pone cordones negros. Eso ha sido uno de lo motivos de rechazo. Pero su mamá se pregunta si es justo toda vez que “muchos niños van con zapatos verdes, sin medias. En él es que se concentran. Si yo viera que él irrespeta, yo le diría que vaya diferente, pero los demás hacen cosas peores y a él es al que se la montan”.

Lo que vino a mitad de año

El pasado 4 de julio, Eloy llegó a estudiar con un ‘look’ distinto. Se presentó con extensiones. Aunque el colegio debía iniciar las clases de la semana el día lunes, lo pospusieron porque había fiesta de toros en el pueblo. El martes, cuando regresó, igualmente la devolvieron.

Narró Diana Rincón que, según lo manifestado por su hija Eloy, el coordinador Corcho dio la orden de que los profesores no entraran al salón de clases si Eloy no salía.

Ante esa postura, Diana fue a la Secretaría de Educación del municipio y citaron nuevamente al coordinador, al rector, a la comisaría y al psicólogo para el miércoles a las 11 de la mañana.

Para variar el rector tampoco fue porque estaba por fuera. “Fue el coordinador solo, llegamos a un acuerdo de que se iba a quitar el cabello para mañana lunes y que el jueves y viernes se iba a presentar con su cabello largo, pero mi hija no quería, ella dijo que no. Me empezó a decir que se sentía mal, que se siente discriminado, y me dijo: si me quito el cabello igual me van a seguir acosando”.

Apoyo de una defensora de la Gobernación de Bolívar

Cuando Eloy se presentó el jueves a clases no la dejaron entrar, manifestó su mamá. “El coordinador la sacó del salón y decía que él no tenía que ver con acuerdo, me dijo que no iba a respetar nada, que yo viera si demandaba, que él no iba a respetar nada”.

Fue entonces cuando Diana decidió actuar para exigir que Eloy recibiera sus clases.

“Yo vine y me metí en el salón y dije que me iba a quedar con ella, para que le dieran clase”. Solo tres profesores entraron al aula y la razón fue que “el coordinador dio la orden que yo no podía estar aquí, y yo les dije que viniera a sacarme él”. Diana estuvo con Eloy hasta las 6:00 p.m., ya que estudia en jornada de la tarde.

“El coordinador dio orden de que el vigilante no me dejara entrar ni a Eloy, ni a mí”, expresó.

Para el día viernes 7 de julio, Eloy se contactó con un funcionario de la alcaldía de Cartagena y de allí le hicieron el puente con la Gobernación que es la encargada de la jurisdicción donde se está presentando el caso.

Es así como una representante de la Gobernación de Bolívar, encargada de la defensa de las minorías y la comunidad LGBTI, se puso al frente del caso, llegó a Villanueva y pidió al comandante de la Policía y al inspector que le hicieran acompañamiento porque iban a exigir la entrada de Eloy a la escuela.

“El viernes al mediodía yo llegué y me dijeron: aquí no puedes entrar”, aseveró Rincón Pérez. Allí empezó una fuerte discusión con el rector, aún cuando había presencia policial (ver video).

No fue sino por un docente -agrega Rincón- que pudo ingresar a la sala de profesores, pero allí se fraguó otra disertación. “No lo aceptaron, dijeron que no, que él no respetaba el manual de convivencia y empecé a señalar. Les dije que buscaríamos a 10 alumnos para ver si se rigen, pero no lo aceptaron”, añadió la madre de Eloy, que próximamente será Tiffany Julieth.

No obstante, destacaron que la docente de inglés quería hablar y exponer su punto de vista. “Hay una profesora que es la de inglés que quería hablar y la coordinadora le hacía señas, que cuidado iba a hablar, ella no está de acuerdo con el complot que tienen detrás de la hija mía”.

Las acciones legales y lo que exigen

Este lunes, cuando Eloy debe presentarse sin sus extensiones, su madre Diana en compañía de la defensora de derechos humanos de la Gobernación interpondrán una tutela y una denuncia por el rechazo y la discriminación.

“Yo lo que quiero es que me la dejan tranquila, yo acepto que vaya con su uniforme de hombre, aunque es diferente porque se lo hizo talla alta”, “que me la dejen en paz, que no me la molesten, él va con su uniforme completo, pero como ella es un niña trans no aceptan eso, porque en su ignorancia ellos dicen que tiene una pelota entre las piernas”, dijo la mujer de 36 años.

Para aumentar la indignación de la madre, Eloy “es un niño que es el mejor alumno, ocupa los primeros puestos, diplomas, boletines; a mí casa van todos los alumnos hacer la tareas y él se las ayuda a hacer. Es más, hizo un PreIcfes y ocupó el 3 puesto, por eso debía obtener un vacacional y no lo escogieron, me pusieron excusas que no fueron satisfactorias. A mi hija la están discriminando”.

Eloy y su familia quieren que su caso llegue a conocimiento de toda Colombia y de todas las autoridades. Ella es una niña transgénero que pide igualdad y su familia la acepta tal y como es, pero no entienden por qué a su alrededor hay personas que se oponen a su libertad de género.

Finalmente y con la voz entrecortada pero con coraje, Diana Rincón exige que le dejan a su hija en paz y el permitan terminar su grado 11. “Yo misma le voy a mandar a poner sus senos, pero mas adelante”, concluyó.