La diseñadora internacional Diana Romera presenta nuevas tendencias en la moda femenina

julio 25, 2018 - 10:58 pm

La diseñadora internacional Diana Romero presenta una propuesta innovadora en el desfile de moda “Versatil”, adaptando nuevos estilos y conceptos en confección para damas.

Una de las mayores tendencias de color predominante en esta pasarela fue el color azul índigo o añil liviano. Este tono está en tendencia en la gama de los azules, presta una mirada sorprendentemente moderna que funciona especialmente cuando se combina con tonos blancos o neutros.

Al respecto, Diana comenta que en los diseños van a encontrar propuestas cómodas pensando en el clima de Maracaibo.

Versatilidad es la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada momento y cuando lo asociamos con la moda podemos encontrar varias prendas y adaptarlas dependiendo del look que deseemos conseguir.

Personalidades como Andreina Socorro, Cristina, Johanna Reina, Maria Abondano, entre otras hermosas mujeres zulianas, realzaron la pasarela de la colección “Versatil”. La animación estuvo a cargo de Melissa Zavala, reconocida animadora y modelo de la región. “Muchas mujeres reales desfilaron con mi propuesta de moda, lo tomaron con mucho agrado y estoy súper feliz”, añadió Romero.

La destacada diseñadora planea una colección de fin de año y tiene muchas propuestas importantes por parte de diseñadores reconocidos.

La moda no es solo vestir de una u otra forma. Saber qué nos sienta bien y combinarlo con acierto es fundamental para entender y disfrutar la moda. Muchas veces relacionamos determinadas prendas con otras creando looks de los que no salimos fácilmente.

Lo bonito, sin embargo, es probar nuevas combinaciones y mezclas, hasta descubrir estilismos que no nos habríamos planteado en un principio dando la importancia a la versatilidad de la mujer del siglo XXI.

Finalmente la creadora de arte y costura expresó un mensaje, “Me encanta el ambiente marabino, la gente que se levanta con gran animo ante las adversidades y sigue apostando por el país y de una u otra manera seguir creando arte y estilos en moda internacional”.

Johsue Morales

Noticia al Día