Khloé Kardashian sorprende con imponente cambio de look

julio 26, 2018 - 7:03 pm

Al igual que el 2017, este año también se está convirtiendo en el de los cambios en cuanto a cabello se refiere. Y es que ya son varias las famosas que han decidido ya sea cambiarse el color y el estilo. Ahora Khloé Kardashian decidió cambiar su look

Hace unos días la empresaria le dijo a sus fans que prefería bajar un poco más de peso para volver al estilo que tanto le gusta, pero al parecer no aguantó las ganas y decidió cortarse su melena, y ahora luce un moderno bob.

“El pelo corto es mi favorito”, le dijo Khloé en su cuenta de Twitter a una seguidora que hace unos días subió una foto donde ella aparece con el pelo corto. “Pero todavía necesito algunas libras más para entonces cortármelo otra vez”.

Aunque todavía no está en el peso que desea, según escribió en su App la nueva mamá ya ha perdido 33 libras después de que tuvo a su hija hace un poco más de 3 meses.

“True cumplió tres meses el 12 de julio. Honestamente no me puse un número de libras para perder cuando llegara a esta etapa especialmente porque no pude hacer ejercicios las primeras seis semanas”, escribió la empresaria.

“Desde ese entonces he perdido 33 libras. Estoy en shock de haber perdido tanto peso en tan poco tiempo. Estoy asumiendo que es porque estoy amamantando y porque he estado muy activa durante y después de mi embarazo”.

Con su nuevo corte, con el pelo más rubio y con nueva figura, no hay duda de que la empresaria ya está lista para regresar a sus compromisos de trabajo.

People en Español