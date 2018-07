Khloé Kardashian luce cuerpazo a tres meses de dar a luz

julio 2, 2018 - 7:06 pm

Pero para Khloé Kardashian no ha sido cuestión de suerte ni de magia. La socialité mostró los resultados de su arduo trabajo y reapareció en traje de baño en las redes sociales en una imagen la que muestra su moldeada figura a solo tres meses de haber dado a luz a su pequeña True Thompson.

Después de volver a su riguroso régimen de entrenamiento post-parto seis semanas después de dar la bienvenida a True el 16 de abril, la estrella de Keeping Up with the Kardashians tomó salió a broncearse en un bikini amarillo este fin de semana junto a su hermana Kendall Jenner.

La supermodelo, de 22 años, publicó una foto en sus historias de Instagram de quién parece ser Kardashian. “Domingo de hermanas”, Jenner subtitula el tiro.

En el pasado, Kardashian ha dicho que no es una “chica de ponerse unbikini”, que también se debe a su fobia a los ombligos, pero parece que este verano está abierta a probar atuendos nuevos.

Después de su embarazo, Kardashian ha compartido su rigurosa rutina de entrenamiento, que no siempre ha sido fácil, con sus fanáticos en Instagram y Snapchat.

“Los primeros [días] de ejercitarte son una mi**da porque empujas tu cuerpo con tanta fuerza, estás tan cansada y estás tratando de volver a tu ritmo”, dijo en un clip en Snapchat. “Es mucho más difícil de lo que crees que esperas que sea”. He estado haciendo ejercicio durante 11 días, me siento realmente bien, pero cansada. Mi cuerpo está dolorido porque se está volviendo a despertar nuevamente “, agregó.

